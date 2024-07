Morre pianista paraense Maria Josephina Mignone, aos 101 anos

Morreu, nesta quinta-feira (18), a pianista paraense Maria Josephina Mignone, aos 101 anos. Ela estava internada desde o dia 29 de junho, quando sofreu uma queda, em casa, e precisou ser levada para o hospital Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com amigos próximos da artista, apesar da queda, a causa da morte foi um quadro de pneumonia, que causou complicações em seu estado de saúde.

A assessoria de imprensa e amiga da pianista, Eulália Figueiredo, esclareceu que a idade avançada acabou prejudicando a recuperação de Josephina.

“Submetida a uma cirurgia e contando com todos os recursos e cuidados, sendo assistida por uma competente equipe médica, infelizmente, sucumbiu hoje por conta de uma pneumonia e idade avançada. A pianista estava com 101 anos e os viveu em sua plenitude. Permaneceu lúcida e ativa, emocionando a todos com sua arte”, explicou a assessora.

VEJA MAIS

Sobre a Artista

Mesmo aos 101 anos, Maria Josephina Mignone era atuante como musicista e seu último trabalho autoral foi "Descobrindo tesouros – A magia de Maria Josephina no piano infantil de Mignone", lançado em 2018 com um repertório musical voltado para o público infantil.

Ela foi casada com o regente Francisco Mignone (1897 – 1986), com quem formou um dueto musical. Um dos projetos mais célebres dos dois foi "Mignone" (1981).

A pianista nasceu em 25 de março de 1923, em Belém, no Pará, mas viveu muitos anos no Rio de Janeiro. Atualmente ela morava em São Paulo, com a única filha, Anete Rubin.

Pianista de formação clássica, Josephina foi aluna do Instituto Gentil Bittencourt e do Conservatório Carlos Gomes. Musicista dedicada, ela progrediu rapidamente e se tornou professora na Academia Lorenzo Fernandez, no Rio de Janeiro (RJ), onde conheceu Francisco Mignone.