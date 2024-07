Morre autor de 'Generation Kill', Evan Wright, aos 59 Anos

O escritor e jornalista Evan Wright faleceu na última sexta-feira (12/7) aos 59 anos. A causa da morte está sendo investigada.

Wright é conhecido por seu livro "Generation Kill", que serviu de inspiração para a minissérie homônima da HBO. O livro reúne relatos sobre a Guerra do Iraque, experiência que Wright vivenciou em primeira mão como jornalista.

Além de "Generation Kill", Wright publicou os livros "Hella Nation" em 2009 e "How to Get Away With Murder in America" em 2012.

David Simon, produtor executivo da série "Generation Kill", expressou suas condolências em uma publicação no X (antigo Twitter): "Perdemos um excelente jornalista e contador de histórias. As contribuições de Evan para o roteiro e a gravação de 'Generation Kill' foram essenciais”.