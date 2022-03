Morre Paulo Vaz, ativista trans, influenciador digital e policial civil

Ainda é desconhecida a causa da morte do ativista trans, influenciador digital e policial civil, Paulo Vaz, confirmada nesta segunda-feira (14). O rapaz de 37 anos foi encontrado morto em São Paulo (SP). O falecimento foi confirmado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), o qual Popó Vaz era membro e apoiador da causa.

Popó era bastante conhecido no meio digital. Em apenas uma rede social, Popó tinha 100 mil seguidores. Por meio do canal do Youtube Põe na Roda, o influencer abordava temas sensíveis à comunidade trans, ao lado do marido Pedro HMC.

Em pronunciamento, a ANTRA disse que se “solidariza a família e amigos do Paulo, em especial ao querido Pedro HMC com o qual era casado. Recebam nosso mais sincero abraço e nossos sentimentos”. A entidade pediu: “Não é hora de especular sobre a morte do Paulo. Respeitem a dor de quem perdeu um amigo, marido, filho e irmão. É hora de silenciar e refletir. Precisamos pensar em formas de construir um mundo onde as pessoas queiram viver”.

Pelo twitter, fãs e amigos prestam homenagens e acreditam que o Popó foi vítima de transfobia.