Morre Paulo Faria, diretor e dramaturgo paraense, aos 59 anos, em Mosqueiro

O dramaturgo paraense Paulo Faria morreu na madrugada desta terça-feira, 17, no distrito de Mosqueiro, onde morava. Aos 59 anos, e uma longa carreira de teatro desenvolvida em São Paulo, ele foi o homenageado do 10º Seminário de Dramaturgia Amazônida, realizado em maio deste ano no Teatro Universitário Cláudio Barradas, da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém.

Paulo Faria foi produtor, cenógrafo, ator, diretor e dramaturgo, e um dos fundadores da companhia Pessoal do Faroeste, um dos grupos mais premiados do Brasil. Era o irmão mais novo de Lúcio Flávio Pinto, Elias Ribeiro Pinto e de Pedro Pinto.

Segundo Yeyé Porto, atriz e amiga há muitos anos de Paulo, a causa da morte aparenta ter sido, até o momento, um infarto. “Ele morava sozinho e foi encontrado em casa. As autoridades de segurança trabalham com a hipótese de ter sido um infarto”, afirmou.

Com 33 anos de trabalho morando em São Paulo, o artista retornou ao Pará em 2022, e passou a morar em Mosqueiro com o objetivo de escrever três romances. O primeiro, “Arigós: Aconteceu na Amazônia”, foi lançado recentemente em formato e-book.

Para Aílson Braga, ator, diretor de teatro e jornalista, editor do Grupo Liberal, a morte de Paulo representa a perda de um amigo de uma vida inteira. “A gente era amigo desde os 20 e poucos anos. Quando éramos jovens, algumas pessoas achavam que a gente era irmão. Quando fui morar em São Paulo ele me deu minha primeira oportunidade de trabalho. Tínhamos uma relação longa de amizade, de parceira. Eu gostava muito do Paulinho”, lamenta.