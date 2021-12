Morre Monarco, presidente de honra da Portela

O presidente de honra da Portela, Hildemar Diniz, o "Monarco", faleceu neste sábado, 11, no Rio de Janeiro, aos 88 anos. A escola de samba divulgou nota lamentando a perda do cantor e compositor.

Em novembro, Monarco foi internado em um hospital do Rio para ser submetido a cirurgia no intestino. Ele era o mais antigo membro da Velha Guarda da Portela, pois cresceu entre os sambistas da agremiação no bairro de Madureira.

Em 1950, com 17 anos, chegou à ala de compositores da escola e se tornou um dos maiores nomes do samba. Em 1976, lançou o primeiro do total de seis discos, trazendo clássicos como "Glórias do Samba", “O Quitandeiro” e “Lenço”.

Monarco fez participações com grandes nomes da música brasileira, como Marisa Monte, Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho.

Confira a nota da Portela:

"É com tristeza profunda que a Portela informa a morte de nosso Presidente de Honra, Monarco, aos 88 anos. O Mestre estava internado desde o mês de novembro no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, onde se internou para fazer uma cirurgia no intestino. Infelizmente, não resistiu a complicações. Ele deixa esposa, filho, netos e uma legião de fãs e admiradores. Por enquanto, não há informações sobre velório e enterro do corpo."