Morre ex-candidata à Morena do Tchan, aos 47 anos; Saiba quem é

Graciane Azevedo, uma das candidatas ao concurso "Morena do É o Tchan" em 1997, faleceu aos 47 anos no último sábado (19/10). A família da empresária anunciou a notícia por meio de uma nota no Instagram.

“Com enorme pesar, informamos o falecimento de nossa querida Graciane Azevedo. Ela infartou essa manhã e infelizmente não resistiu”, dizia o comunicado publicado em suas redes sociais. “Nesse momento de dor pedimos um pouco de paciência para que possamos resolver como daremos seguimento ao seu legado”, completou a nota.

A atriz e dançarina Rosiane Pinheiro, finalista do concurso ao lado de Scheila Carvalho, também lamentou a perda de Graciane. “Acabei de receber a notícia do falecimento de uma das meninas que competiu comigo, Scheila Carvalho e Viviane Araújo, no concurso Morena do Tchan. Graciane Azevedo infartou ontem. Que notícia triste! Meus sentimentos à família”, escreveu Rosiane no X (antigo Twitter).

Graciane completou 47 anos no último dia 5. Atualmente, era diretora da escola de dança CDC Graciane Azevedo, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e empresária da girl band Bubblegum Banda. Ela deixa um filho.

O velório e sepultamento de Graciane Azevedo ocorreram neste domingo (20/10) no Cemitério de Campo Grande.