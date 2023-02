Ex-vocalista da banda Garota Safada sofre infarto e passa por cirurgia

O cantor de forró Thiaguinho Malamansa sofreu um infarto após uma apresentação na madrugada do último sábado (25) no bairro Parque Dois Irmãos, periferia de Fortaleza (CE). Ele teve um mal-estar e chegou a cantar sentado antes de encerrar o evento. Posteriormente, ele ligou para a esposa informando que iria buscar ajuda médica. Nesta segunda-feira (27), ele passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (27). O ex-vocalista das bandas Garota Safada, Zabumbada e Swing do Forró foi operado e está em observação em um hospital da capital cearense.

Segundo fontes próximas ao cantor, ele foi levado às pressas para o Hospital do Coração, onde passou por um cateterismo. O procedimento consiste em diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, por meio da introdução de um cateter flexível e longo na artéria do braço ou da perna do paciente, que será conduzido até o coração.

A irmã do artista, Thais Helena, utilizou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e informar que ele está bem.