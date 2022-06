Morre em Belém o promoter Ernesto Dias

Morreu nesta sexta-feira, 3, o promoter de eventos Ernesto Dias. Bastante conhecido no meio cultural e de eventos, ele recebeu homenagens póstumas de diversas pessoas, que usaram as redes sociais para prestar condolências por sua partida.

Em maio passado, Ernesto compartilhou fotos de sua festa de aniversário com amigos e familiares no Facebook. Não há informações sobre a causa da morte.

O corpo do promoter foi velado até as 15 horas em uma capela de um cemitério particular da capital e, por decisão de familiares atendendo a pedido dele, o corpo será cremado.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sônia Ferro)