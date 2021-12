Medida protetiva foi concedida prematuramente, diz advogado de ex-marido da cantora Keila Gentil

Após a notícia sobre a medida protetiva concedida, no final da tarde desta terça-feira, 28, à cantora Keila Gentil (ex-Gang do Eletro) contra seu ex-companheiro, o DJ e produtor cultural Clécio Leitão, o advogado de defesa do músico, André Soares, manifestou-se por meio de nota, dizendo que a decisão do juiz plantonista Heyder Tavares Ferreira foi “prematuramente concedida” e que a parte acusada somente tratará o assunto em juízo.

O comunicado diz, ainda, que “os fatos narrados por Keila Gentil não condizem com a realidade e partem de uma narrativa unilateral e distorcida de uma vida conjugal que houve entre eles”.

VEJA MAIS

O caso

Nesta terça-feira, 28, a cantora Keila utilizou as redes sociais para falar sobre ter sofrido "violência física, psicológica e patrimonial" no período em que se relacionou com o DJ e produtor cultural Clécio Leitão. No final da tarde, a artista conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Keila registrou boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher na última segunda-feira, 27.