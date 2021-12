OUÇA: Cantora Keila conta detalhes sobre a relação abusiva que tinha com o ex-marido

A cantora Keila, desabafou nas redes sociais que está enfrentando uma crise de separação conjugal, e declarou ter sofrido violência quando esteve casada com Clécio Leitão, DJ e produtor musical, com quem ela teve um casal de filhos. "Eu sofri violência física, emocional e patrimonial", relatou a artista, que afirmou, em uma sequência de publicações no Twitter, ter perdido o medo.

A cantora falou pela primeira vez sobre o assunto e disse ter conseguido, no final da tarde desta terça-feira (28), uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Keila registrou boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher na última segunda-feira, 27.

Para o Liberal, a cantora paraense falou, com exclusividade, e deu detalhes sobre a relação com o ex-marido; ouça: