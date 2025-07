Morre Décio Otero, bailarino e fundador do Ballet Stagium, aos 92 anos

Morreu nesta segunda-feira, 28, o coreógrafo e bailarino Décio Otero, fundador do Ballet Stagium, uma das companhias de dança de maior renome no Brasil. A informação foi confirmada pela própria companhia em uma publicação no Instagram nesta terça, 29. O velório será na quarta, 30, no Teatro Sérgio Cardoso, das 13h às 17h.

"O céu ficou mais bonito", escreveu a Ballet Stagium. "Sua presença iluminou nossas vidas e seu amor permanecerá em nossos corações para sempre."

Otero foi autor de mais de 100 coreografias na companhia, que fundou ao lado da mulher, a húngara radicada brasileira Marika Gidali, nos anos 1970. Nos anos seguintes, o bailarino foi agraciado com diversos prêmios, incluindo quatro prêmios da Associação Paulista de Críticos (APCA), além de uma distinção de Ordem do Mérito Cultural, do Distrito Federal, recebida em 2005.

Nascido em Ubá, no interior de Minas Gerais, Otero iniciou seus estudos na dança com 17 anos no Ballet de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em 1956, foi convidado pela diretora Tatiana Leskova para integrar o Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, tornando-se solista no ano seguinte.

O Stagium enfrentou altos e baixos, mas se consolidou como parte essencial para a dança profissional no País. Além do trabalho artístico, a companhia também uma escola de dança e um projeto social, o Joaninha, com foco em crianças que estudam em escolas públicas de periferias da capital paulista.

Otero fazia questão de frisar que o trabalho do Stagium é "social". "É social pela resistência. ... O trabalho do Stagium é um trabalho ímpar no mundo", descreveu ele em uma entrevista exibida em uma Ocupação no Itaú Cultural sobre a companhia, feita entre 2011 e 2012.

O bailarino criou coreografias para o Stagium até o fim. Em 2019, à época com 88 anos, concedeu uma entrevista ao Estadão em que detalhou o processo de criação em Sonhos Vividos, sobre a vida e obra de Elis Regina. "Assim como temos necessidade de comer um pedaço de pão, também tenho necessidade de criar para continuar vivendo", declarou à época.