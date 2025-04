Morre Cerinha, fundador do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, aos 85 anos

Roberto Antônio Cera, conhecido como Cerinha, idealizador e fundador do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, morreu neste último sábado (19) aos 85 anos. A informação foi confirmada na manhã de hoje (20) pela Secretaria de Cultura de Piracicaba (SP) e também pelas redes sociais do Salão de Humor e do próprio Cerinha, que publicaram homenagens.

“Com profunda tristeza, nos despedimos de Roberto Antonio Cêra, o querido Cerinha, um dos fundadores do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Visionário e apaixonado pela cultura, foi incentivador das artes, da comunicação e da liberdade criativa. Seu legado vive nas muitas iniciativas que ajudou a construir e na memória afetiva de uma Piracicaba mais criativa e plural”, informou o órgão.

“Um grande incentivador das artes, da comunicação, do humor gráfico, entre tantas outras frentes, esteve desde o início entre os que pensaram e ajudaram na criação de nosso evento”, diz o perfil do Salão de Humor. “Fica o legado dessa grande personalidade, com uma história marcante e determinante para o humor gráfico piracicabano e internacional”, completou.

Covid-19

Por meio de um comunicado compartilhado no perfil do Instagram de Cerinha, o artista estava internado com Covid-19 e acabou não resistindo à doença.

"E com imensa dor que venho comunicar o falecimento do seu Roberto. Ele estava internado com Covid na Santa Casa e, infelizmente, não resistiu. Não houve velório, somente uma cerimônia para poucos devido às regras do Covid. Luto!!", informa o post.

Salão de Humor

O Salão Internacional de Humor foi criado em 1974, no contexto da ditadura militar brasileira, e é um festival de humor gráfico realizado anualmente em Piracicaba, São Paulo, Brasil.

A iniciativa partiu de um grupo de artistas, jornalistas e intelectuais de Piracicaba, com o apoio do jornal O Pasquim. Na primeira edição, o evento contou com a participação de renomados cartunistas como Millôr, Ziraldo e Jaguar, consolidando-se rapidamente como um importante espaço de reflexão, debate e inovação sobre a arte e o humor.