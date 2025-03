Morre, aos 67 anos, maestro paraense Rubenito Soares da Silva, defensor dos músicos no Pará

Morreu nesta última terça-feira, 11, aos 67 anos, o maestro paraense Rubenito Soares da Silva, um dos grandes nomes da música popular paraense. O artista havia sofrido um princípio de AVC e passou cinco dias internado.

Figura marcante na cena musical paraense, Rubenito iniciou sua carreira com a banda Chácara Som 2000, em Lapinha. Em seguida, o artista integrou a banda Novo Som, no Bolero, ao lado do cantor e compositor Nelsinho Rodrigues. Com seu talento no teclado e na voz, ele teve papel fundamental na criação de um estilo musical que se tornaria referência no Pará, misturando elementos eletrônicos com os ritmos tradicionais da região.

Além de músico e maestro, Rubenito também foi destaque na defesa dos direitos dos artistas. Ele foi pioneiro do Eletro Ritmos e presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Pará (SINDMUPA).

Como líder do SINDMUPA, o artista sempre buscava por melhores condições para os músicos do Pará, exigindo reconhecimento e valorização dos profissionais.