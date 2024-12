Morre Andréa Cavallero, produtora e fã da cultura paraense

Músicos e amigos se solidarizaram em torno da perda de uma grande parceira que em comum tinha muito mais do que a atuação na cena cultural de Belém: o amor pelo Pará. A produtora cultural Andréa Cavallero faleceu na tarde deste sábado (21/12), em Belém, deixando uma lacuna na produção artística em suas diversas nuances. Pelas redes sociais, parceiros de atividade, artistas, familiares e admiradores do trabalho de Andréa se despediram com homenagens. Andréa se recuperava de uma delicada cirurgia de aneurisma, mas, não resistiu.

Natural de Minas Gerais, ele adotou Belém como sua cidade ao se casar com o músico e compositor paraense Pedrinho Cavallero, de quem havia se separado há alguns anos. Entusiasta da cultura paraense, com grande trajetória à frente de eventos e shows artísticos, Andrea recebeu manifestações de pesar reconhecendo o seu profissionalismo e dedicação na promoção da cultura paraense.

Recentemente, Andréa Cavallero esteve trabalhando ao lado de intérpretes e músicos em vários espetáculos que prestavam um tributo ao advogado, jornalista, escritor e compositor Ruy Barata nos teatros de Belém.

Matéria em atualização ...