Morre Canisso: filhos do músico fazem homenagem ao pai: 'Obrigada por ter me guiado nessa vida'

Os filhos do baixista da banda Raiumundos, Canisso, que morreu nesta segunda-feira (13), fizeram homenagens ao pai nas redes sociais.

"Te amo pra sempre, pai. Vai com Deus. Obrigada por ter me guiado nessa vida, vou levar seus ensinamentos pro resto da minha vida', disse Nina Toscano. "Sou quem eu sou por sua causa, não podia pedir por um pai melhor. Te amo mais que a vida. Rest in power", continuou ela.

Pedro Toscano também publicou um texto para o pai com diversas fotos de momentos que viveram juntos. "Pai ainda estou sem acreditar, foi um grande susto te perder de uma vez, mas sempre vou me orgulhar de ter tido um herói como pai, agora é minha vez de seguir seu legado", escreveu o jovem.

Canisso morreu após desmaiar e cair em sua casa nesta manhã. O músico tinha 57 anos e foi encaminhado ao hospital, mas não sobreviveu. A informação foi confirmada pelo empresário da banda, Denis Porto.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)