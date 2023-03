Morte de Canisso: com mais de 36 anos de banda, Raimundos coleciona sucessos; vídeo

A morte de Canisso, ocorrida nesta segunda-feira (13), abalou os fãs do rock nacional. O baixista de 57 anos, tinha mais de 35 anos de carreira e deixa orfã a banda de Brasília (DF). Raimundos iniciou a trajetória final da década de 80 e Canisso fez parte da banda que era formada por Rodolfo e Digão, dupla que fazia cover de Ramones. A banda deu um tempo em 1990 e retornou em 1993. Em 1994, com a gravação do primeiro álbum, Raimundos explodiu com o sucesso “Puteiro em João Pessoa” e “Selim”, clássicos que não podem faltar nos shows.

VEJA MAIS

A mistura de hard core, punk e músicas nordestinas ganhou o país e fizeram do Raimundos uma das bandas de destaque, e foram figuras carimbadas em grandes festivais, como Monsters of Rock e Hollywood Rock e Rock in Rio. O Raimundos gravou oito álbuns e colecionou sucessos, principalmente com Rodolfo Abrantes no vocal. Entre os maiores hits da banda, estão “Mulher de fases”, “A mais pedida”, “I Saw You Saying”, “Bê a Bá”, "Reggae do Maneiro”, "Gordeícia”, além de “Esporrei na manivela”, “Nega Jurema”, “Eu quero ver o oco” e “Me lambe”.

Confira alguns sucessos

Me lambe

Mulher de fases

Pueiro em João Pessoa

A mais pedida

Eu quero ver o oco