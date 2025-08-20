Capa Jornal Amazônia
Morre aos 70 anos o ator Grande Otelo Filho

Estadão Conteúdo

Morreu nesta quarta-feira, 20, no Rio de Janeiro, Carlos Sebastião Prata, filho de Grande Otelo (1915 - 1993) e mais conhecido como Grande Otelo Filho. A morte do ator foi confirmada pelo SATED-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro), que publicou uma mensagem de luto.

Nascido em 13 de agosto de 1955, Grande Otelo Filho morreu apenas uma semana depois de seu aniversário de 70 anos. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. Segundo o g1, Carlos enfrentava complicações de problemas cardíacos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Hugo Gross, presidente do SATED-RJ, declarou à coluna de Fábia Oliveira, no Metropóles, que a entidade pretende arcar com os custos do velório, já que o artista vivia em dificuldades financeiras. A cerimônia deve acontecer na quinta-feira, 21.

"Nós tínhamos muito carinho por ele. Era filho de um grande homem do cinema e estamos tentando ajudar da melhor forma. A categoria, infelizmente, é desunida. Deixaram os filhos de um mito refém. O Otelinho não tinha uma vida financeira estável e estava passando por certa dificuldade, as pessoas ajudavam da forma que podiam, e isso me deixa muito triste", lamentou Gross.

A novela Gênesis, exibida em 2021 na Record, foi um dos últimos trabalhos de Grande Otelo Filho na TV. O pai dele, Grande Otelo, morreu em 1993, aos 78 anos. Grande Otelo foi um dos maiores e mais importantes artistas da história do Brasil, tendo batizado o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Palavras-chave

GRANDE OTELO FILHO/MORTE
Cultura
