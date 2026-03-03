Capa Jornal Amazônia
Cultura

Monica Iozzi revela internação após reação a medicamento e detalha quadro de afasia

Estadão Conteúdo

A atriz Monica Iozzi revelou nessa segunda-feira, 2, que está internada há uma semana após apresentar um quadro de afasia provocado por reação a uma medicação. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que está se recuperando e deve receber alta ainda esta semana.

Segundo a atriz, a internação teve início no Hospital Israelita Albert Einstein e, posteriormente, ela foi transferida para o Hospital Oswaldo Cruz.

"Queridos, queridas, fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas. Eu estou internada há uma semana. A minha internação começou no Hospital Albert Einstein. Aí eu fui transferida aqui para o Oswaldo Cruz. Hoje ainda bem, que é meu último dia aqui de internação. Mas agora está tudo bem. Está tudo bem mesmo. Eu tive um quadro de afasia. É um quadro, que você tem uma reação a um remédio e o seu corpo não responde bem. É uma coisa muito louca. Foi isso que aconteceu comigo", relatou.

A afasia é um distúrbio de linguagem que pode afetar a capacidade de falar, compreender, ler ou escrever, geralmente associado a alterações neurológicas. No caso da atriz, o quadro foi desencadeado por reação medicamentosa.

Participação cancelada na TV

Durante o relato, Monica Iozzi informou que precisou cancelar sua participação no quadro Batalha do Lipsync, do Domingão com Huck. "Eu queria demais, porque estava muito legal o que a gente estava fazendo. Vocês não têm noção do quanto estava legal. Vocês não têm noção do quanto foi difícil saber que eu não ia fazer, do quanto... do quanto saber que você quer fazer uma coisa e está impedido de fazer", iniciou.

"Então é isso, eu estou impedida de fazer. Eu fui impedida de fazer. (...) eu espero do fundo do coração que seja legal, que seja bonito, que seja divertido, tanto quanto eu faria de todo o meu coração. Tá bom? E daqui a pouco eu vou embora", continuou.

A atriz também agradeceu as mensagens de apoio recebidas. "O que importa é que vai passar e que eu já estou indo embora para casa. Tá bom? Um beijo gigante porque vocês são muito carinhosos e eu queria só agradecer tanto carinho, tá bom? Beijo! Agora vou ver como desligar isso aqui porque eu não faço a menor ideia. Aqui, deve ser aqui", declarou.

