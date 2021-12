Moda sustentável do Pará é atração em evento cultural na Itália

No último sábado, 4, aconteceu o evento 'MAS', em Pisa, na Itália. O encontro é promovido pelas associações italianas Mani ative, Anastácia Fashion e Società Operaia Cascina, e reúne exposições de cultura, artesanato e moda de várias partes do mundo. Na ocasião, o estilista paraense Tony Palha apresentou o conjunto de roupas que foram sucesso neste ano, no evento 'Pará Virou Moda', que foram produzidas a partir de peças de uniformes em desuso, e que seriam incineradas, dos eletricistas parceiros da Equatorial Energia Pará.

Os looks foram confeccionados manualmente por 70 mulheres em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo projeto Pará Virou Moda. Ao desfile italiano, foram levadas 18 peças, onde modelos de toda a região da Europa desfilaram na passarela ao som de Dona Onete com vestidos longos, curtos, mídi, com aplicação de estampas, desenhos e recortes diferenciados que abusaram das peculiaridades dos tecidos dos uniformes.

O estilista Tony Palha é conhecido por seu trabalho que transforma peças em algo novo. Atuando na moda desde a década de 80, ele ficou famoso por fazer um vestido de noiva usando sacos de lixo tingidos de branco. O vestido ecológico rendeu prêmios ao artista, que já expôs seu trabalho no African Fashion Show, na Suíça, desfile organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004.

Na pandemia do Covid-19, o paraense retornou à Belém e iniciou uma parceria de trabalho com produtor cultural Tiago Gomes para apresentar a beleza das criações amazônicas de forma sustentável. “Eu e o Tiago vimos que a Equatorial Energia doava os uniformes antigos para a Fábrica Esperança, uma entidade paraense que trabalha com ressocialização dos egressos do sistema penal. Então resolvemos transformar esse material em moda casual, roupa para usar no dia a dia. E foi assim que começou o projeto”, relembra Tony.

Ainda esta semana, a coleção será fotografada em um editorial de moda para uma revista em Roma, ganhando ainda mais visibilidade internacional.