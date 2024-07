Moda e arte: premiação impulsiona e incentiva talentos regionais

O Boulevard Shopping Belém celebra seus 15 anos com um presente para o estado do Pará: o Prêmio BLVD Moda & Arte, que visa reconhecer e fomentar talentos de maneira única e inovadora. A premiação celebra a criatividade, originalidade e expressão artística com a curadoria de renomados artistas, escritores e formadores de opinião. As inscrições já começaram e seguem até o dia 23 de agosto.

Para destacar o impacto significativo da moda e da arte em nossa cultura e sociedade, o Boulevard Shopping reuniu uma curadoria de especialistas visando impulsionar e valorizar artistas visionários da região, aqueles que desafiam fronteiras e redefinem os limites da expressão criativa.

Os indicados deste ano representarão o que há de melhor na interseção entre Moda e Arte, revelando habilidade, inovação e paixão em cada peça e obra criada. Os vencedores serão escolhidos por uma banca composta por especialistas paraenses, incluindo Luiz Braga, Felipe Cordeiro, Roberta Carvalho, entre outros.

A participação é aberta ao público do estado do Pará e está dividida em cinco categorias: Moda, Fotografia, Artes Visuais, Literatura e Música. Após o período de inscrições, serão selecionados até sete candidatos por categoria, que seguirão para as próximas etapas, culminando em uma grande noite de premiação no Boulevard Shopping Belém, entre os dias 25 e 26 de setembro.

O prêmio inclui um vale-compras no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para uso exclusivo no Boulevard Shopping Belém, com validade de 180 dias. Além disso, os vencedores terão a oportunidade de exibir suas obras artísticas inscritas no concurso durante o Evento de Premiação, que promete ser uma noite repleta de entretenimento, com performances exclusivas e desfiles de moda.

O prêmio reafirma o papel fundamental que a Moda e a Arte desempenham em nossa sociedade, inspirando, provocando e transformando o mundo ao nosso redor. "Este evento é mais do que uma simples premiação; é uma celebração da diversidade, da inovação e do talento que moldam o cenário cultural do Estado do Pará", explica Tatiane Piza, gerente de marketing do Boulevard Shopping.

Para mais informações sobre o Prêmio BLVD Moda & Arte 2024, lista de curadores e como participar, acesse a página oficial: https://premioblvdmodaearte.com.br/ ou o Instagram do Boulevard Shopping (@boulevardbelem) e consulte o regulamento oficial do evento.