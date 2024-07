Sesc abre etapa regional do seu Circuito de Corridas; Prêmio BLVD Moda & Arte completa 15 anos

• Prêmio de Moda & Arte:

O Boulevard Shopping Belém celebra seus 15 anos com o Prêmio BLVD Moda & Arte, que visa reconhecer e fomentar talentos de maneira única e inovadora. A premiação celebra a criatividade, originalidade e expressão artística com a curadoria de renomados artistas, escritores e formadores de opinião. As inscrições já começaram e seguem até o dia 23 de agosto. Para destacar o impacto significativo da moda e da arte em nossa cultura e sociedade, o Boulevard Shopping reuniu uma curadoria de especialistas (foto) com o objetivo de impulsionar e valorizar artistas visionários da região, aqueles que desafiam fronteiras e redefinem os limites da expressão criativa. Os indicados deste ano representarão o que há de melhor na interseção entre Moda e Arte, revelando habilidade, inovação e paixão em cada peça e obra criada. Os vencedores serão escolhidos por uma banca composta por especialistas paraenses, incluindo Luiz Braga, Felipe Cordeiro, Roberta Carvalho, entre outros. A participação é aberta ao público paraense e está dividida em cinco categorias: Moda, Fotografia, Artes Visuais, Literatura e Música. Após o período de inscrições, serão selecionados até sete candidatos por categoria, que seguirão para as próximas etapas, culminando em uma grande noite de premiação no Boulevard Shopping Belém, entre os dias 25 e 26 de setembro. Para mais informações sobre o Prêmio BLVD Moda & Arte 2024, lista de curadores e como participar, acesse o perfil do Instagram @boulevardbelem e consulte o regulamento.



• Circuito Sesc de Corridas:

O Sesc Pará vai realizar nos dias 04 e 11 de agosto, em Ananindeua, a primeira etapa regional do Circuito Sesc de Corridas. Realizado em todo o país, o projeto tem o objetivo de incentivar a prática de esportes e estimular hábitos saudáveis para o trabalhador do comércio e para o público. Neste ano, as etapas paraenses irão ocorrer em Ananindeua, Castanhal e Marabá. Além da corrida, também haverá caminhada e corrida infantil. Saiba mais sobre a programação no perfil do @sesc_pa no Instagram.

• Selo de Excelência:

A franquia Doutor Hérnia conquistou o terceiro “Selo de Excelência em Franchising", da ABF (Associação Brasileira de Franchising). A chancela é concedida anualmente, sendo o maior reconhecimento do setor de franquias da atualidade. Com 160 unidades espalhadas pelo Brasil, entre elas a de Belém, a franquia, através do selo, confirma a qualidade e a credibilidade da marca e dos serviços que prestam.

• Verão sustentável:

(Divulgação)

O projeto “Onda Equatorial”, que tem o apoio de O Liberal (foto), está acontecendo em Outeiro, Mosqueiro e Salinas, levando cultura, diversão, sustentabilidade e responsabilidade social durante todo mês de julho a estes balneários. A ação conta com duas iniciativas: “Um Palco para Todos os Sons” com programação musical na praia e a “Onda”, uma ação de limpeza dos balneários para retirar lixo e material reciclável. A programação também promove diversas ações de conscientização ambiental em parceria com associações e cooperativas de reciclagem que atuam fazendo a limpeza das praias para a retirada de resíduos. Em todos os locais da ação, tem tendas do projeto E+ Reciclagem, da área de Eficiência Energética da Equatorial, onde os veranistas podem entregar resíduos recicláveis e ganhar descontos na conta de energia. O projeto aceita papel, plástico, baterias, metal e óleo de cozinha. O projeto tem o patrocínio da Equatorial Pará através da Lei Semear.

• Convenção:

(Divulgação)

O escritório Oliveira Marinho Advocacia realizou, nos dias 13 e 14 de julho, em Óbidos, sua convenção semestral (foto). O evento teve como objetivo treinar, alinhar a cultura e integrar os funcionários das 9 unidades que o escritório possui no Pará.

• Inscrições abertas:

As inscrições para o Vestibular UNAMA estão abertas e vem com uma promoção imperdível: a primeira mensalidade da Graduação Presencial está saindo por apenas 129 reais. A UNAMA é considerada uma das melhores universidades privadas do Norte e oferta mestrado e doutorado para seus alunos. Ou seja, você faz a graduação e já pode pensar em dar os próximos passos. Aproveite a promoção e faça parte de uma instituição que possui mais de 50 anos de tradição e conceito máximo no MEC.