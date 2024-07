Festival 'Meca' reúne empreendedores e artistas em Belém 

A primeira edição do festival Multilinguagens da Economia Criativa da Amazônia (Meca) vai reunir, nos dias 11 e 12 de julho, empreendedores paraenses que trabalham com a confecção de peças de artesanato, cerâmica, moda e produtos sustentáveis. O evento acontecerá no Parque da Residência, em Belém, com entrada gratuita.

A programação conta ainda com um desfile de moda que vai apresentar as peças produzidas pelas empresas que apresentaram a coleção “Cápsula Marajó”. O Meca é realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae/PA), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Pará (Sescoop) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Pará (Senar/PA).

Além do enfoque no empreendedorismo, o evento oferece programação no Teatro Gasômetro, com shows de artistas locais e nacionais. Entre os nomes confirmados estão: Elba Ramalho, Luã Yves, Nilson Chaves e Arthur Espíndola.

As apresentações serão realizadas em formato de sarau, modelo no qual os artistas fazem rodas de conversas durante os shows e ficam mais próximos do público. Segundo a organização, o objetivo é garantir que o público tenha uma experiência rica, com falas sobre as trajetórias pessoais e profissionais de cada um dos artistas.

"Estamos criando um espaço em que os dois caminham juntos, mostrando ao mundo que Belém é, de fato, a meca da Cultura", afirma Arthur Espíndola, cantor e idealizador do festival. Ainda de acordo com o artista paraense, o Meca é mais do que um evento. "É uma celebração da nossa cultura e do nosso potencial criativo. Queremos mostrar como as diferentes linguagens artísticas se interligam e como a arte também é parte essencial da economia criativa”, completa.

Segundo Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, a região da Amazônia é uma das mais biodiversas do mundo e na floresta estão soluções que podem gerar negócios sustentáveis e inovadores, como biocosméticos, biojoias, artesanato e moda, entre outros, revelando a brasilidade da região para quem vive no país ou virá de fora para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que vai acontecer no ano que vem em Belém.

"Queremos fortalecer atividades da economia criativa que já existem, mas também capacitar empreendedores e pequenos negócios, mostrando para essas pessoas que podem e devem aproveitar seu saber ancestral, suas aptidões e o local em que vivem para gerar renda e oportunidades perenes, que se mantenham depois da COP 30", destaca o diretor.

De acordo um levantamento recente do Observatório Nacional da Indústria (ONI), núcleo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a estimativa é que a economia criativa vai gerar mais de 1 milhão de empregos no país até 2030. Atualmente, o segmento é responsável por 7,4 milhões de postos de trabalho no país.

Oportunidade para novos negócios

A Amazônia Zen faz parte dos 18 empreendimentos que irão expor os produtos no evento. A marca de moda feminina e acessórios foi criada em 2005 com foco em respeitar os recursos do meio ambiente e da floresta, apoiada pelos cursos do Sebrae no Pará. Segundo a fundadora Drielle Sassaki dos Santos, todos os insumos usados pela marca são resultado de reaproveitamento. "Usamos couro e escamas de peixe descartados, resíduos de madeira de obra e fibras de garrafas pet para criar moda de impacto e sustentável", diz,

Drielle explica que a participação nesse tipo de feira é importante para trocar experiências com outras empreendedoras e também para descobrir novos materiais e usos. "Tenho feito contatos importantes nessas feiras de economia criativa e conquistado fornecedores que têm a mesma proposta criativa", afirma a empreendedora.

Confira a programação do Meca (Multilinguagens da Economia Criativa da Amazônia):

11 de julho:

17h às 22h - Feira de empreendedores

18h - Show de Juliana Sinimbú

19h45 – Desfile Coleção Cápsula Marajó

20h - Sarau com Elba Ramalho, Luan Ives, Arthur Espíndola e Andy Santos

12 de julho:

17h às 22h - Feira de empreendedores

18h - Show de Juliana Sinimbú

20h - Sarau com Nilson Chaves e Arthur Espíndola, com participação especial de Andy Santos

Local: Parque da Residência (Feira Criativa) e Teatro Gasômetro (Saraus)

Ingressos: site do Sympla