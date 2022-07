Miss Brasil 2022: confira horário, como assistir e quem são as finalistas

Nesta terça-feira (19) ocorre a grande final do Miss Brasil 2022. O jantar de gala reúne 200 convidados, desde às 21h, na Villa Verico, em São Paulo (SP). A programação conta com abertura, desfile de gala, biquíni, resposta final do top 5 e a coroação. A vencedora ganha uma vaga no Miss Universo, que ainda não anunciou a data do evento.

As seleções contaram com audições virtuais e entrevistas com os organizadores. Das representantes das federações, somente cinco representantes foram selecionadas. Entre elas, a do estados Amazonas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Ceará. A grande vencedora receberá a faixa pelas mãos da cearense Teresa Santos e representará o país no Miss Universo, que previsto para ocorrer no final deste ano.

VEJA MAIS

Confira quem são as finalistas do Miss Brasil 2022:

Alina Furtado, Rio Grande do Sul

Rebeca Portilho, Amazonas

Isa Murta, Minas Gerais

Luana Lobo, Ceará

Mia Mamede, Espírito Santo

Onde assistir o Miss Brasil 2022?

O público poderá acompanhar a cerimônia ao vivo por duas plataformas: o canal UMiss, disponível na plataforma de streaming Soul TV (que pode ser baixada de forma gratuita pelas smart TVs LG e Samsung ou pelos celulares Android e iOS) ou pelo canal do YouTube oficial do concurso.