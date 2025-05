'Minha Cara Vera' estreia em Belém inspirada no livro 'Ainda Estou Aqui'

A Companhia de Teatro Terceiro Sino retorna aos palcos de Belém com a estreia do espetáculo "Minha Cara Vera", livremente inspirado no livro "Ainda Estou Aqui", de Marcelo Rubens Paiva, e na adaptação cinematográfica homônima. A apresentação acontece no domingo (18), às 19h30, no Teatro Experimental Waldemar Henrique.

Em sua primeira montagem não musical, a companhia, composta majoritariamente por artistas LGBTQIAPN+, aposta em uma obra sensível que convida o público a mergulhar em um dos períodos mais marcantes da história recente do Brasil.

Cartas e memórias como ponto de partida

Com base nas cartas trocadas entre Eunice Paiva e sua filha Vera Paiva, a peça revela silêncios, dores e resistências vividas por uma família durante os anos de repressão política no país. A montagem propõe uma experiência cênica interativa, na qual a memória se torna protagonista e estabelece pontes entre gerações.

VEJA MAIS

“Foram semanas de estudo antes de iniciarmos a construção das cenas. Era essencial que o elenco compreendesse a fundo o contexto histórico e os acontecimentos que marcaram o país. Tivemos muito cuidado e respeito durante todo o processo de criação do texto final”, destaca Matheus Martins, diretor-geral e fundador da Companhia Terceiro Sino.

No papel de Vera Paiva, a atriz Yasmin Ramos fala sobre a intensidade do processo criativo: “Tem sido um processo lindo, emocionante e desafiador. A atuação exigiu de mim uma entrega mais natural e sincera em cena. Também fomos levados a nos aproximar profundamente como elenco, para sermos, de fato, uma família no palco. Trabalhar com essa equipe tão dedicada e talentosa tem sido um prazer imenso. E dar vida à Vera Paiva é também um exercício de empatia e responsabilidade. Estamos falando de uma mulher que viveu perdas irreparáveis e, ainda assim, seguiu com coragem”, conta Yasmin.

Adaptação também conquistou o cinema

O espetáculo é inspirado no livro "Ainda Estou Aqui", autobiografia de Marcelo Rubens Paiva, que relata sua trajetória marcada pela perda do pai, o desaparecido político Rubens Paiva, e pela luta de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Com um relato íntimo e comovente, a história ganhou uma versão cinematográfica dirigida por Walter Salles, que conquistou reconhecimento internacional e venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024 — um marco histórico para o cinema brasileiro.

Mais do que recontar uma história, "Minha Cara Vera" tem como objetivo provocar reflexão, empatia e escuta ativa. A montagem celebra a força diante da injustiça e revela o poder das relações humanas frente ao silêncio imposto pelos regimes autoritários.

“O cinema já contou essa história, mas o teatro é a arte do agora, do olho no olho, da dimensão humana. Criamos este espetáculo para aproximar o público dessa narrativa que comoveu o Brasil”, completa o diretor Matheus Martins.

Serviço

Espetáculo: Minha Cara Vera

Data: 18 de maio de 2025

Horário: 19h30

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique. Av. Presidente Vargas, 645 - Campina, Belém

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$ 20

Informações e ingressos: (91) 98498-1846

Instagram: @ciaterceirosino