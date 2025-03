Atriz de 'Ainda Estou Aqui' achou que convite para filme de Walter Salles era golpe

A atriz Pri Helena, que interpretou a empregada doméstica Zezé em Ainda Estou Aqui, revelou sua reação inusitada ao ser convidada para integrar o elenco do filme de Walter Salles. "Achei que era um golpe", riu a artista durante entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira, 20.

"Eu estava na roça catando ovo de galinha, quando recebi uma mensagem no telefone você quer fazer um teste para o filme do Walter Salles?. Quê? Walter Salles? Mentira, isso é golpe!", confessou a atriz.

Ela, no entanto, afirmou que pesquisou mais sobre a produção e, ao perceber que se tratava de algo verdadeiro, optou por tentar. "Gravei o teste, mandei, passei e fui fazer o presencial, passei", celebrou.

Ainda no programa, Pri relembrou como foi atuar no longa e interagir com grandes nomes do cinema brasileiro como Fernanda Torres.

"Era inacreditável. A Fernanda é tão brilhante. Quando cheguei no set, pensava: o que estou fazendo aqui com essas pessoas gigantescas?", revelou.

"Mas a Fernanda é tão generosa dentro do trabalho que me fez sentir pertencente, pisando em um lugar que era para eu estar também", afirmou.

Atualmente no ar com a novela Volta Por Cima, a atriz também celebrou a conquista inédita do cinema brasileiro no Oscar. Ainda Estou Aqui foi premiado como o Melhor Filme Internacional de 2025, conquistando a primeira estatueta da história do País.

"Que sorte ter sido no meio do carnaval. É muito feliz pra gente que tá nesse filme, que tornou o brasileiro um pouquinho mais feliz esse dia", finalizou Pri Helena.