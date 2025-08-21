Millie Bobby Brown, de Stranger Things, anuncia chegada de sua primeira filha com Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciaram a adoção de uma menina, primeira filha do casal. A informação foi compartilhada por ambos nesta quinta-feira (21/8) através de uma publicação conjunta em suas redes sociais. A atriz de "Stranger Things", de 21 anos, e o filho do cantor Jon Bon Jovi, de 23, não revelaram detalhes sobre a identidade da criança.

"Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente felizes em embarcar neste lindo novo capítulo da paternidade com paz e privacidade. E então somos três", escreveram na mensagem publicada nas plataformas digitais.

O casal mantém um relacionamento desde 2021, quando foram fotografados juntos pela primeira vez em junho daquele ano. Apenas em novembro do mesmo ano decidiram assumir publicamente o namoro através das redes sociais.

Embora mantenham discrição sobre a vida pessoal, sabe-se que Millie e Jake oficializaram a união em uma cerimônia íntima. Durante participação no programa The One Show, da BBC, em maio de 2024, Jon Bon Jovi comentou sobre o casamento do filho: "Eles estão ótimos. Eles são absolutamente fantásticos. Foi um pequeno casamento para a família, a noiva estava linda, e Jake está muito feliz. E sim, é verdade".

A adoção aconteceu durante o verão de 2025, conforme informado pelo próprio casal, sem especificação do local onde ocorreu o processo.

Millie Bobby Brown, conhecida mundialmente por interpretar Eleven na série da Netflix, participará da quinta e última temporada de "Stranger Things", que será lançada em três partes ainda este ano. O Volume 1 estreia em 26 de novembro, o Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final será disponibilizado em 31 de dezembro de 2025.

(Reprodução/Redes Sociais)