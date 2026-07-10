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Mick Jagger diz que sofreu 'ghosting' após romance; caso inspirou música em novo álbum

Estadão Conteúdo

Mick Jagger revelou que uma experiência amorosa frustrante inspirou uma das faixas do novo álbum dos Rolling Stones. O cantor confessou que já foi vítima de "ghosting" (quando uma pessoa simplesmente desaparece e corta o contato) e transformou o episódio na música Back in Your Life.

"É uma história clássica de conhecer uma mulher, ter um caso muito rápido com ela e, depois, ela dar ghosting em você. Essa é a história", explicou o astro, em entrevista a Zane Lowe, da Apple Music.

Questionado se a letra era inspirada em uma experiência pessoal, Jagger confirmou. "Bem, obviamente. Alguém me fez essa pergunta outro dia. A pessoa disse: Bem, na sua idade... Tenho memórias às quais posso recorrer", respondeu.

Surpreso, o apresentador quis saber quem teria coragem de dar um "ghosting" em Mick Jagger. O roqueiro apenas riu e respondeu: "Acontece".

Embora tenha dito que a ideia para a música surgiu rapidamente, o astro contou que dedicou bastante tempo ao desenvolvimento da letra. Ele, porém, não revelou quando o episódio aconteceu nem a identidade da mulher que inspirou a canção.

Back in Your Life faz parte de Foreign Tongues, novo álbum dos Rolling Stones, lançado nesta sexta-feira, 10. O disco reúne participações de Paul McCartney, Robert Smith, vocalista do The Cure, Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers, e Steve Winwood.

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