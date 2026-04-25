Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Michael' tem segunda maior estreia do ano nas bilheterias; saiba quanto o filme já arrecadou

Estadão Conteúdo

Michael, a polêmica cinebiografia de Michael Jackson, registrou a segunda maior estreia do ano nas bilheterias ao redor do mundo. O filme chegou aos cinemas brasileiros na última semana e tem dividido opiniões e movimentado conversas em torno do legado do Rei do Pop.

De acordo com o site especializado Deadline, o longa-metragem arrecadou cerca de U$ 206,4 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão, na cotação atual) até o momento, sendo US$ 111,4 milhões de cinemas de 82 territórios e US$ 95 milhões apenas na América do Norte.

O único filme a ficar na frente, neste ano, é Super Mario Galaxy: O Filme, que arrecadou impressionantes US$ 372,5 milhões ao redor do mundo na semana de estreia. Entre os filmes live-action, Michael fica à frente de Devoradores de Estrelas, que estreou com arrecadação de US$ 140,9 milhões internacionalmente.

A cinebiografia é dirigida por Antoine Fuqua (O Protetor) e estrelada por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor. O longa recria a trajetória do artista desde sua infância com o grupo musical Jackson 5 até o auge de sua carreira, no final dos anos 1980.

O filme, porém, deixa de fora alguns dos momentos mais controversos da vida do astro, incluindo as acusações de pedofilia que eclodiram em 1993. Além disso, enfrentou problemas com figuras como Janet Jackson, que não autorizou o uso de sua imagem, e Diana Ross, que precisou ser cortada por "questões legais", segundo a atriz Kat Graham.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/CINEBIOGRAFIA/MICHAEL

bilheteria
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CAOS

Vídeo: fãs tentam furar fila e geram confusão antes do show do Guns N’ Roses

Os portões para o acesso ao show vão abrir a partir das 16h

25.04.26 16h07

CULTURA

Movimento cresce na entrada do Mangueirão com a chegada de fãs do Guns N’ Roses

Admiradores da banda americana chegam cedo, formam filas e movimentam vendas de ambulantes no estádio

25.04.26 16h00

SEGURANÇA

Trânsito é controlado no entorno do Mangueirão para show do Guns N’ Roses

Agentes do Detran estão orientando os motoristas nas vias próximas ao estádio

25.04.26 15h56

SHOW

Galeria: Guns N' Roses encerra turnê brasileira com show inédito em Belém; veja as fotos!

Após percorrer nove cidades brasileiras, a banda escolheu a capital paraense para o grande encerramento de sua turnê nacional de 2026

25.04.26 15h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

É hoje! Confira tudo o que você precisa saber sobre o show do Guns N' Roses no Mangueirão

Evento ocorre neste sábado (25) no Estádio do Mangueirão; veja horários, regras e acesso

25.04.26 7h00

TRISTEZA

Lembra dele? Ator que fez sucesso quando era criança morre de infarto

Fabiano Vannucci ganhou destaque na década de 1980

24.04.26 20h46

CULTURA

Guns N´ Roses em Belém: fãs paraenses conferem show único no Mangueirão

Apresentação histórica da banda com o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan, entre outros músicos, será neste sábado (25) partir das 20h, no estádio Mangueirão, em Belém

25.04.26 8h00

LUTO

Ana Paula Renault defende irmã de críticas sobre luto: 'consciência tranquila'

Cida recebeu ataques nas redes sociais depois de fazer postagens na praia dias após a morte de Gerardo

25.04.26 8h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda