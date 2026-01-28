Capa Jornal Amazônia
Michael J. Fox volta a atuar na série 'Shrinking': 'Que se dane o Parkinson'

A participação de Fox na terceira temporada de Falando a Real foi confirmada no ano passado.

Estadão Conteúdo
fonte

Michael J. Fox escreveu livro sobre sua trajetória de vida (Reprodução Instagram)

O ator Michael B. Fox apareceu em um novo clipe da terceira temporada de Falando a Real (Shrinking), que estreia nesta quarta-feira, 28 de janeiro, na AppleTV. Essa é a primeira aparição nas telas do ator de 'De Volta Para o Futuro' em seis anos.

No curto clipe do episódio de estreia da nova temporada, 'My Bad', o personagem de Harrison Ford, Paul - um terapeuta ranzinza que luta contra a doença de Parkinson -, se encontra na sala de espera de um consultório médico, sentado ao lado de Gerry, interpretado por Fox.

Na trama, Gerry, que está em um estágio mais avançado na sua luta contra a doença inicia a conversa apertando a mão de Paul e brinca: "Tremor leve. Eu mataria para ter um tremor desses". Paul responde que está sofrendo de rigidez e dor no lado esquerdo e completa brincando: "Digo para minha namorada que sexo ajuda, mas ela é médica, então sabe que estou mentindo".

"Me sinto um idiota reclamando com você", continua Paul, no que Gerry responde: "Ah, por favor. Estamos todos no mesmo trem da merda rumo à cidade da desgraça".

O personagem de Fox pergunta ainda sobre como anda a doença compartilhada pelos dois, mas logo acrescenta: "Chega de lamúrias, eu ainda estou aqui. Então, que se dane o Parkinson."

Quando é chamado para a consulta, Paul se vira para Gerry e repete a fala: "Que se dane o Parkinson".

Michael descobriu o diagnóstico de Parkinson em 1991, aos 29 anos, durante as filmagens de Dr. Hollywood - Uma Receita de Amor, mas só o tornou público em 1998, após sete anos mantendo a doença em segredo para continuar trabalhando.

O ator, agora com 64 anos, se aposentou em 2020, quando fez uma participação especial de dois episódios em The Good Fight. Depois disso, ele dublou um curta de animação, Back Home Again, e apareceu em dois documentários, um sobre sua vida e outro sobre a busca pelo DeLorean, a máquina do tempo usada em 'De Volta para o Futuro'.

O que esperar da 3ª temporada de 'Shrinking'?

Na 3ª temporada, após abordar luto e perdão, Jimmy (Jason Segel) tenta reconstruir sua vida, equilibrando a nova honestidade com a vida amorosa e sua filha saindo para a faculdade. Enquanto isso, Paul (Harrison Ford) enfrenta o agravamento de seu Parkinson e busca auxílio.

Além de Fox, a terceira temporada de Falando a Real contará com participações especiais de Jeff Daniels (Debi & Lóide, The Newsroom, Um homem por inteiro), Candice Bergen (Murphy Brown, Miss Simpatia, Noivas em Guerra), Sherry Cola (Loucas em apuros), e Isabella Gomez.

O elenco principal inclui Ford, Jason Segel, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley.

Palavras-chave

série/Shrinking/Michael J. Fox/volta
Cultura
