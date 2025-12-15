Mestres de Carimbó participam de evento 'Histórias Cantadas' em Ananindeua

A II edição do projeto “Papo com Mestre: Histórias Cantadas”, um talk show musical que celebra o Carimbó, será realizada nesta sexta-feira (19) de dezembro no Teatro Experimental do CEU das Artes, em Ananindeua. O evento gratuito reúne mestres da cultura popular para compartilhar histórias e canções, com tradução em Libras para garantir acessibilidade.

Três grandes nomes do Carimbó serão os homenageados desta edição: Mestre Luiz Gonzaga, Mestra Regina e Mestre Thomaz, vindo do distrito de Icoaraci. Eles conduzirão o público por histórias, vivências e composições que marcaram seus caminhos dentro da cultura popular amazônica. O formato do evento destaca-se por cada mestre apresentar duas músicas escolhidas que dialogam com suas narrativas pessoais. Uma canção será executada entre cada pergunta realizada no talk show, criando um fluxo em que relato e canto se complementam no palco.

Histórico do projeto Papo com Mestre

O projeto foi idealizado e realizado pelo Grupo Mayaná em parceria com pesquisadores da cultura popular, nascendo em 2017. O propósito inicial era ouvir, reconhecer e valorizar as trajetórias dos Mestres de Carimbó de Ananindeua. A primeira edição ocorreu em 2018, por meio do edital Pauta Livre da Fundação Cultural do Pará, no Teatro Margarida Schivassapa.

Na ocasião, participaram os Mestres Luis Pontes, Manoel Alexandre, Juvenal e Edson. Em 2020, o projeto ganhou uma versão digital com a websérie documental Papo Com Mestre, via edital Aldir Blanc de Ananindeua. Essa fase ampliou o grupo de participantes, incluindo Mestre Nivaldo e Mestre Luiz Gonzaga. Nesse período, Mestra Regina Lopes, integrante do Grupo Mayaná, foi reconhecida como Mestra após participar das gravações como musicista. Nesta segunda edição presencial, Mestre Luis Pontes e Mestre Juvenal, ambos de Ananindeua, somam-se aos homenageados. Todos serão acompanhados pelo musical do Grupo Mayaná.

Objetivo do Papo com Mestre e fortalecimento do Carimbó

Segundo a produtora executiva do projeto, Rafaela Aimê, a iniciativa busca reunir os mestres de Carimbó de Ananindeua e promover interação. O objetivo é criar um espaço para compartilhar histórias, inspirações e curiosidades sobre músicas e sonoridades. O coordenador do projeto, Geraldinho Roots, destaca a importância dessa movimentação cultural para reconhecer a cultura do Carimbó em Ananindeua. Desde a primeira edição, observou-se fortalecimento e maior organização entre os agentes da cena. Com entrada gratuita e acessibilidade garantida, a II edição do Papo com Mestre: Histórias Cantadas convida o público a celebrar a ancestralidade e a musicalidade dos guardiões do Carimbó. A tarde é dedicada à memória, identidade e às vozes que mantêm viva a tradição amazônica.

Serviço

Evento: Papo com Mestre: Histórias Cantadas – II edição

