Mestre Solano lança clipe da canção clássica “Americana”, neste domingo (12)

Neste domingo de Círio (12), Belém recebe o lançamento oficial do novo videoclipe de Mestre Solano, um dos grandes nomes da guitarrada paraense. O evento acontece no Espaço Cultural Apoena, durante o 77º encontro do Clube da Guitarrada. O show começa às 20h, com ingressos a R$ 25, enquanto o clipe estará disponível no YouTube a partir das 17h do mesmo dia.

O vídeo celebra a nova versão da clássica lambada “Americana”, sucesso nacional nos anos 1980, regravada por artistas como Alípio Martins e Arnaldo Antunes. A faixa ganhou um arranjo inédito e promove um encontro entre gerações: Mestre Solano, representante da velha guarda da guitarrada, e o Clube da Guitarrada, grupo que reúne jovens músicos paraenses. O clipe mostra uma celebração da vida ao som da lambada, destacando o protagonismo feminino com as chamadas “Americanas da América do Sul”.

A produção e o roteiro são assinados por Gabriel Paixão e Kátia Melo, enquanto a direção ficou a cargo de Aíla e Roberta Carvalho. A gravação aconteceu na Casa Apoena, em novembro de 2024.

Para Aíla, diretora artística do clipe, trabalhar com Mestre Solano é um privilégio. “Recebi o convite de Kátia, filha de Solano, e de Gabriel, do Clube da Guitarrada, para assinar a direção artística desta regravação. Trabalhar com Roberta Carvalho na direção do videoclipe foi um prazer imenso. Sou fã e acompanho a trajetória do Mestre há muito tempo. Valorizar o legado da cultura do Pará é uma missão da minha vida”, comenta. Sobre a expectativa do público, Aíla acredita que a nova versão vai conquistar fãs de todas as idades. “Está solar, malemolente, quente e colorida, como a guitarrada e como Solano é.”

Roberta Carvalho, co-diretora do clipe, destaca o visual e a força feminina na obra. “O videoclipe tem um visual noturno e vibrante, marcado por cores quentes que evocam o calor do Norte, o mesmo calor que pulsa nas guitarras de Mestre Solano. Essa atmosfera colorida e intensa reflete o sotaque sonoro e visual da Amazônia. Contamos também com a presença marcante das mulheres que dão vida às ‘americanas’ do clipe — atrizes e figurantes que representam, com força e beleza, esse universo feminino que atravessa a narrativa e amplia o sentido da obra.”

Gabriel Paixão, produtor do clipe, destaca a importância do encontro de gerações. “É uma honra fazer este feat com o Mestre. O clipe traduz o propósito do Clube da Guitarrada: aproximar a nova geração da velha guarda, agregando conhecimento e impulsionando os mestres com a energia da juventude. O resultado é uma celebração da música paraense e da mulher amazônida, a ‘Americana da América do Sul’.”

Segundo o produtor, durante as gravações houve dificuldades devido a problemas de saúde de Mestre Solano, mas tudo se transformou durante sua participação no clipe. “Quando ele pegou a guitarra, se transformou, parecia um jovem. Todos ficaram impressionados com sua energia. Mestre Solano é uma força imensa e grande inspiração para nós”, relembra.

Kátia Melo ressalta a conexão com a espiritualidade do Círio. “Tem uma importância artístico-cultural que traz à baila a espiritualidade, pois Mestre Solano é um homem fervoroso. Já há cerca de quatro anos organizamos essa apresentação no dia do Círio, junto com o Clube da Guitarrada, e tem sido tão especial, tão mágico, que sentimos as bênçãos da nossa Santinha sobre o trabalho. A sinergia entre fé e música faz com que o lançamento da música e o clipe da ‘Americana’ representem, para nós, um momento de celebração, gratidão e fé.”

Kátia também enfatiza a energia dos artistas durante as gravações. “A energia da banda e do Clube da Guitarrada, junto com a participação especial das Americanas, criou um clima emocionante e vibrante”, explica.

Segundo a equipe, com arranjos modernos, celebração feminina e participação de diferentes gerações, o clipe promete conquistar o público local e nacional, consolidando Mestre Solano como um ícone da música paraense.