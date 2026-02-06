Mestre Ronaldo Silva comemora aniversário com show 'O Maquinista' e lançamento de filme em Belém

O músico paraense Ronaldo Silva celebra mais um ano de vida neste sábado (7) com uma programação especial que reunirá música, audiovisual e encontros artísticos no Espaço Sophia Cultural, no bairro do Marco, em Belém. A noite marca a apresentação do show “O Maquinista” e o lançamento do filme “Ronaldo Silva – Maquinista do Tempo”, dirigido por Adriano Barroso.

O evento propõe um olhar retrospectivo sobre a trajetória do artista, conhecido por sua atuação como cofundador do Arraial do Pavulagem e por uma carreira consolidada na música amazônica. A programação tem início às 20h, com a exibição do filme, seguida, às 21h, pelo show inspirado no disco “O Maquinista”, trabalho mais recente de Ronaldo Silva.

Com 54 minutos de duração, o filme inaugura o programa Cochicho, da TV Norte, que tem como primeiro convidado o Mestre Ronaldo Silva acompanhado por Allan Carvalho e Manassés Malcher, apresentando um retrato da trajetória do músico por meio de imagens, memórias, relatos e reflexões sobre o tempo, a música e os processos coletivos que marcaram sua história. A produção costura diferentes fases da carreira do artista e destaca parcerias construídas ao longo de décadas de atuação na cena cultural paraense.

No palco, o show “O Maquinista” reúne canções do álbum, que leva o nome da apresentação, e releituras que dialogam com diversas etapas da trajetória de Ronaldo Silva. A apresentação conta com banda e participações especiais de Guto Aleixo, Iva Roth, Heitor Carvalho e João Hermeto, músicos que mantêm vínculos artísticos com o homenageado.

"No show, vou cantar músicas que atravessam minha trajetória e que dialogam com esse momento. E o filme traz um olhar sobre o caminho percorrido, sobre as histórias e parcerias”, conta Ronaldo Silva.

Com mais de três décadas de dedicação à música, Ronaldo Silva é um dos fundadores do Arraial do Pavulagem, grupo musical e cultural paraense criado em 1987 e reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. O músico faz parte do grupo há 37 anos. Além de sua participação no coletivo, construiu uma carreira solo, com cinco discos lançados: Via Norte (1987), Faróis (1998), Balaio Sonoro (2013), M’Barayó (2021) e O Tambor Ilumina (2024).

Nos últimos anos, o trabalho do músico também alcançou projeção internacional. Em 2024, uma de suas composições integrou a trilha sonora oficial do jogo eFootball, da Konami. A faixa “Veneno”, remix derivado da música “Rodopiado”, levou elementos do carimbó amazônico a milhões de jogadores ao redor do mundo, após viralizar nas redes sociais e ganhar versões assinadas por artistas internacionais.

Além dos games, composições de Ronaldo Silva também estiveram presentes em trilhas de cinema e eventos de e-sports, ampliando a circulação de sua obra para além do território amazônico. A celebração no Espaço Sophia Cultural sintetiza esse percurso, reunindo memória, criação artística e novos ciclos.

Serviço

Evento: Aniversário do Mestre Ronaldo Silva - Lançamento do filme “Ronaldo Silva – Maquinista do Tempo"

Data: 07 de Fevereiro

Local: Espaço Sophia Cultural - bairro do Marco

Horário: 20:00 horas

Informações e ingressos: (91) 98348-4757

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)