Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mestre Ronaldo Silva comemora aniversário com show 'O Maquinista' e lançamento de filme em Belém

Cofundador do Arraial do Pavulagem, o músico revisita sua trajetória artística com show e filme inéditos, contando com a participação de convidados especiais neste sábado (7)

Riulen Ropan
fonte

Com mais de três décadas de dedicação à música, Ronaldo Silva é um dos fundadores do Arraial do Pavulagem. (Foto: Arquivo Pessoal)

O músico paraense Ronaldo Silva celebra mais um ano de vida neste sábado (7) com uma programação especial que reunirá música, audiovisual e encontros artísticos no Espaço Sophia Cultural, no bairro do Marco, em Belém. A noite marca a apresentação do show “O Maquinista” e o lançamento do filme “Ronaldo Silva – Maquinista do Tempo”, dirigido por Adriano Barroso.

O evento propõe um olhar retrospectivo sobre a trajetória do artista, conhecido por sua atuação como cofundador do Arraial do Pavulagem e por uma carreira consolidada na música amazônica. A programação tem início às 20h, com a exibição do filme, seguida, às 21h, pelo show inspirado no disco “O Maquinista”, trabalho mais recente de Ronaldo Silva.

Com 54 minutos de duração, o filme inaugura o programa Cochicho, da TV Norte, que tem como primeiro convidado o Mestre Ronaldo Silva acompanhado por Allan Carvalho e Manassés Malcher, apresentando um retrato da trajetória do músico por meio de imagens, memórias, relatos e reflexões sobre o tempo, a música e os processos coletivos que marcaram sua história. A produção costura diferentes fases da carreira do artista e destaca parcerias construídas ao longo de décadas de atuação na cena cultural paraense.

VEJA MAIS

image DJ Gigio Boy inicia trajetória solo com evento no Porto Futuro neste sábado, 07
Lançamento reúne nomes da cena de aparelhagens da cidade

image Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'
Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

image Banda Ketlyn lança primeiro single autoral e estreia nos streamings com remix irreverente
Grupo paraense, formado por atores da UFPA, aposta em humor, música autoral e artes cênicas, após viralizar nas redes sociais

No palco, o show “O Maquinista” reúne canções do álbum, que leva o nome da apresentação, e releituras que dialogam com diversas etapas da trajetória de Ronaldo Silva. A apresentação conta com banda e participações especiais de Guto Aleixo, Iva Roth, Heitor Carvalho e João Hermeto, músicos que mantêm vínculos artísticos com o homenageado.

"No show, vou cantar músicas que atravessam minha trajetória e que dialogam com esse momento. E o filme traz um olhar sobre o caminho percorrido, sobre as histórias e parcerias”, conta Ronaldo Silva.

Com mais de três décadas de dedicação à música, Ronaldo Silva é um dos fundadores do Arraial do Pavulagem, grupo musical e cultural paraense criado em 1987 e reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. O músico faz parte do grupo há 37 anos. Além de sua participação no coletivo, construiu uma carreira solo, com cinco discos lançados: Via Norte (1987), Faróis (1998), Balaio Sonoro (2013), M’Barayó (2021) e O Tambor Ilumina (2024).

Nos últimos anos, o trabalho do músico também alcançou projeção internacional. Em 2024, uma de suas composições integrou a trilha sonora oficial do jogo eFootball, da Konami. A faixa “Veneno”, remix derivado da música “Rodopiado”, levou elementos do carimbó amazônico a milhões de jogadores ao redor do mundo, após viralizar nas redes sociais e ganhar versões assinadas por artistas internacionais.

Além dos games, composições de Ronaldo Silva também estiveram presentes em trilhas de cinema e eventos de e-sports, ampliando a circulação de sua obra para além do território amazônico. A celebração no Espaço Sophia Cultural sintetiza esse percurso, reunindo memória, criação artística e novos ciclos.

Serviço

Evento: Aniversário do Mestre Ronaldo Silva - Lançamento do filme “Ronaldo Silva – Maquinista do Tempo"

Data: 07 de Fevereiro

Local:  Espaço Sophia Cultural - bairro do Marco

Horário: 20:00 horas

Informações e ingressos: (91) 98348-4757

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Aniversário do Mestre Ronaldo Silva

Arraial do Pavulagem
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Jojo Todynho rebate piadas sobre o tamanho da cabeça após emagrecimento

Influenciadora rebate comentários maldosos nas redes sociais depois de compartilhar rotina de exercícios e perda de mais de 80 kg

06.02.26 10h54

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

fogo no parquinho

BBB 26: confusão na fila do Raio-X gera briga generalizada entre Babu, Sol Vega, Jonas e mais

A ordem da fila, no entanto, não foi respeitada por Sol Vega, Sarah Andrade e Jonas, que entraram no confessionário na vez de Solange Couto, o que irritou Babu

06.02.26 14h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda