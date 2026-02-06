Capa Jornal Amazônia
DJ Gigio Boy inicia trajetória solo com evento no Porto Futuro neste sábado, 07

Lançamento reúne nomes da cena de aparelhagens da cidade

O Liberal
fonte

“O nosso público gosta muito de inovação e a gente sempre busca trazer novidades de repertório", diz Gigio Boy (Divulgação/ Gigio Boy)

O DJ Gigio Boy, nome da nova geração da música urbana paraense, lança oficialmente sua carreira solo neste sábado, 7 de fevereiro. O evento acontece no Estacionamento do Porto Futuro – Doca, marcando o início de um novo projeto profissional para o artista.

Aos 23 anos, Gigio Boy é um dos principais expoentes da nova geração da cena de aparelhagens. Seus sets, que combinam marcantes e passadão, estabeleceram uma relação direta com o público e o tornaram um dos nomes mais promissores da região.

Participações Especiais no Lançamento

A noite de lançamento contará com a presença de diversos artistas da cena local, que se apresentarão no palco do evento. A programação inclui:

  • Banda Pop Show
  • Thiago Costa
  • Victor Rock Doido
  • DJ Assayag
  • DJ Jotta
  • DJ Andrey

Início da Trajetória e Influências

A paixão de Gigio Boy pela música começou ainda na infância, impulsionada pela tradição familiar ligada às aparelhagens. Ele recorda que acompanhava o pai em atividades profissionais, o que o aproximou desse universo musical.

“Eu adorava acompanhar meu pai nas aparelhagens, daí comecei a trabalhar na rádio e as coisas foram acontecendo”, conta o artista. Ele enfatiza que seus pais sempre priorizaram os estudos, impondo que, se as notas fossem baixas, não iria para a rádio.

Além de DJ, Gigio também teve contato com outras áreas da produção cultural. Ele iniciou sua trajetória de forma espontânea, criando artes visuais para projetos de aparelhagens. “Eu só não falava, mas já tocava”, relembra, sobre o período que acompanhava o pai na rádio quando criança.

Busca por Inovação e Legado Familiar

A busca constante por inovação tecnológica e um repertório atualizado é parte essencial do processo criativo do DJ Gigio Boy. “O nosso público gosta muito de inovação e a gente sempre busca trazer novidades de repertório e das produções pirotécnicas”, afirma.

Sobre a comunicação acelerada, característica dos DJs de aparelhagem, Gigio destaca que a prática acompanha o ritmo das festas. Ele também cita seu pai, Gilmar Santos, que explicou que os DJs falavam rápido para o público não perceber a microfonia, devido à falta de tecnologia da época.

Esclarecimento Sobre o Lendário Rubi

Em dezembro de 2025, Gigio Boy e Gilmar Santos utilizaram as redes sociais para esclarecer o futuro da aparelhagem Lendário Rubi. Após reunião, foi definido que as atividades do projeto seguiriam normalmente.

Na ocasião, Gigio Boy também comentou publicamente sobre sua saída da aparelhagem e a importância do Rubi em sua formação profissional. “O Rubi foi fundamental na minha formação”, afirmou à época, destacando o impacto do projeto em sua carreira.

Confirmação do Projeto Solo

O artista já havia anunciado que daria início a um projeto solo a partir de fevereiro. Esse movimento foi oficialmente confirmado com o anúncio feito ainda no ano passado.

Serviço

  • Evento: Lançamento da carreira solo – DJ Gigio Boy
  • Atrações: Banda Pop Show, Thiago Costa, Victor Rock Doido, DJ Assayag, DJ Jotta e DJ Andrey
  • Local: Estacionamento do Porto Futuro – Doca
  • Data: 7 de fevereiro (sábado)
  • Abertura dos portões: 20h
