Mestre Damasceno é reconhecido como patrimônio do Pará por Helder Barbalho

O cantor e compositor Mestre Damasceno, símbolo da cultura popular marajoara, teve sua obra reconhecida como patrimônio imaterial do Pará pelo governador Helder Barbalho. Nesta segunda-feira, 13, o chefe do Executivo estadual sancionou a lei 10.141, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

VEJA MAIS

“Fica declarada como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará, a obra do músico Mestre Damasceno, nos termos do art. 286 da Constituição do Estado do Pará”, diz o texto legislativo.

Mestre Damasceno nasceu em 22 de julho de 1954, na Comunidade Quilombola do Salvá, no município de Salvaterra, no arquipélago do Marajó. Cresceu em uma família de colocadores de bois-bumbás e atua na cultura popular desde os 19 anos, mesma idade em que se tornou pessoa com deficiência visual devido a um acidente de trabalho.

Carnaval

Em fevereiro deste ano, o artista foi homenageado pela Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, no Carnaval do grupo especial do Rio de Janeiro, juntamente com o seu Búfalo-Bumbá. A escola ficou na oitava posição da competição, mas a equipe de Damasceno destacou, em suas redes sociais, o sentimento de gratidão aos sambistas cariocas da agremiação.