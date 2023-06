Mestre Damasceno comemora 50 anos de produção cultural

O Mestre Damasceno comemora 50 anos de atividade cultural com evento aberto e gratuito para a população do Quilombo do Salvá, em Salvaterra. O mestre trará de volta o Búfalo-Bumbá Segredo das Meninas, após 17 anos. O evento será nesta terça-feira, dia 13, a partir das 17h, na casa do mestre Damasceno, localizada na Primeira Rua com a 11ª travessa. O festejo popular terá distribuição de mingau, venda de comidas típicas, além de muita música e dança.

A comemoração realizada terá o mestre Damasceno e vários outros artistas como mestre Robledo, Mestre Talo, Mestre Eliezer, Tambores do Pacoval, Cruzeirinho, Boi Pimpão, Allan Carvalho, Luizinho Lins e Heraldo Santos. “O meu sentimento, a minha alegria e felicidade é saber que dentro de 50 anos eu fiz muita coisa por esse Estado, muita alegria, passei por momentos felizes, passei por momentos difíceis, mas passei por momentos bons”, declarou o mestre Damasceno.

Mestre Damasceno nasceu em 22 de julho de 1954, na Comunidade Quilombola do Salvá, no município de Salvaterra-Pará, arquipélago do Marajó. Cresceu em uma família de colocadores de bois-bumbás e atua na cultura popular desde os 19 anos, mesma idade em que se tornou pessoa com deficiência visual devido a um acidente de trabalho. A deficiência visual quase nada lhe impede.

Atualmente Mestre Damasceno está com 68 anos e continua atuando no carimbó, com o grupo Nativos Marajoara, e continua colocando o famoso Cortejo do Búfalo-bumbá nas ruas de Salvaterra. Mestre Damasceno é repentista, compositor, amo de búfalo-bumbá, cantor, artesão, pescador e também é campeão local de dominó.

“O Búfalo-Bumba foi ideia minha mesmo, depois que eu vi que temos que falar sobre a nossa região. E como trabalho com a cultura popular, achei de inventar o Búfalo-bumbá, porque a o búfalo é o caboclo marajoara. Quando você fala que vai para o Marajó, sabe que vai andar de búfalo, tomar leite, comer queijo de búfalo, e por quê não brincar com o boneco do búfalo-bumbá?!”, conta.

O produtor cultural Guto Nunes adianta que essa é a primeira festa de São João de muitas que ainda serão realizadas na casa do Mestre Damasceno. “Esse São João na casa do mestre será realizado pela primeira vez, em comemoração aos 50 anos de atividade cultural do mestre. No entanto, ele tem o desejo que seja o primeiro de muitos cortejos e eventos dessa natureza do Búfalo-Bumbá na sua esquina, que ano que vem possa se repetir e assim sucessivamente. É uma iniciativa que ele pretende ter no seu ponto de referência, na sua própria casa, onde se faz cultura”, explica o Guto.

Para o mestre Damasceno, o maior presente que pode ganhar são os aplausos do público. “O maior presente de aniversário que gosto de ganhar é aquele de sempre, a emoção do povo, as palmas, a alegria, porque quando eles estão alegres, a felicidade é o melhor presente”, complementa.