Vídeo: Mestre Damasceno é recebido com festa em Salvaterra após desfile na Grande Rio

Mestre Damasceno desembarcou em Salvaterra, no Marajó, nesta segunda-feira (10) e foi recebido com homenagens e festa pela população. O artista retornou à sua cidade após participar do desfile da escola de samba Grande Rio no Carnaval do Rio de Janeiro, que neste ano apresentou o samba-enredo Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós, criado por ele, ao lado de Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes.

samba-enredo obteve nota máxima de todos os jurados, e a escola de samba conquistou o título de vice-campeã do Carnaval do Rio 2025. A recepção contou com a presença de moradores, amigos e admiradores do mestre da cultura popular marajoara.

A homenagem ocorreu no dia do aniversário de 63 anos de emancipação política do município, tornando o evento ainda mais simbólico. A prefeitura e grupos culturais locais organizaram a recepção, que incluiu apresentações musicais e manifestações tradicionais da região. Mestre Damasceno é reconhecido por seu trabalho com ritmos amazônicos e pela difusão da cultura marajoara. Sua participação no desfile da Grande Rio levou para a avenida os sons do curimbó, tambor característico do carimbó e do Marajó, sua terra.