Menina amapaense de 5 anos é contratada por agência de modelos na Bahia

Uma menina amapaense vem ganhando destaque entre as modelos do Nordeste. Com o cabelo crespo, Maria Helena Gama Fialho, de 5 anos, tem representado nas passarelas do Estado da Bahia.

VEJA MAIS

A criança é natural de Laranjal do Jari, no Amapá, mas em busca de melhores oportunidades, a família foi para Salvador (BA) há 3 meses. No primeiro passeio no shopping, quatro pessoas do ramo da moda pediram o contato da mãe dela e mandaram mensagem com interesse em agenciar Maria.

"A gente conheceu uma pessoa incrível, que é uma diretora de moda que toma conta de carreiras, da iniciação de vários artistas e modelos, que é a Carlota Di Pietro. Ela que deu start para a carreira da Maria Helena começar aqui", lembra Mika.

No final do último mês, Maria participou do seu primeiro desfile de moda para conceituadas empresas e foi ovacionada. Ela virou sensação entre os modelos.

"Acredito que talvez o diferencial dela é ser uma criança negra que se aceita. É uma criança natural e espontânea. Gosta de andar com o cabelo black power armado", afirma a mãe.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)