‘Memórias de um filho do fogão’ retrata a vida e a trajetória do chef Paulo Martins

Memórias, histórias e curiosidades da vida e trajetória do chef Paulo Martins, pioneiro em levar os sabores da Amazônia para o mundo e criador do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, ganham vida na biografia intitulada “Memórias de um filho do fogão”, título da Lettera Editora e assinatura da jornalista Lorena Filgueiras com patrocínio da Vale Metais Básicos e apoio institucional do Instituto Paulo Martins – IPM.

Arquiteto de formação e chef por paixão, Paulo Martins enxergou o valor imensurável dos ingredientes da região amazônica e quis apresentá-los ao mundo a partir de conexões por todo o Brasil e com a presença de chefs amigos no Pará, para viverem a experiência in loco, onde tudo contribui para a imersão no ambiente nativo - a atmosfera, a temperatura, a cidade, a cultura e as pessoas.

O seu amor pela gastronomia e pela Amazônia, permitiu que o chef fosse um dos responsáveis por colocar Belém no mapa da gastronomia nacional e mundial. Seu legado atravessa cozinhas,fronteiras, gerações e memórias. Filho da maior quituteira de Belém, dona Anna Maria Martins, Paulo colecionou memórias e histórias desde muito cedo que guiaram seu caminho à cozinha.

Relatos de Paulo fantasiado de cozinheiro no carnaval de 1947, com então 9 meses de vida; a abertura do restaurante, em 1972, no subsolo do chalé Malcher, o seu pioneirismo na difusão dos ingredientes amazônicos pelo mundo e a sua decisão para a trajetória de cozinheiro, em meados da década de 80, são somente algumas de várias histórias que constam na biografia. Para a jornalista Lorena Filgueiras, o livro é uma declaração de amor e reconhecimento. “Um declaração de amor ao homem cheio de falhas (e mergulhado em generosidade), que transformou e alterou para sempre os rumos da Gastronomia nacional”.

O processo de produção contou mais de cem entrevistas e reuniu centenas de fotos, oriundas do acervo familiar e de incursões em arquivos públicos.

Lorena Filgueiras, companheira de Paulo por nove anos e durante o período que se dedicou a entender a alma do biografado, explica mais sobre a importância do lançamento em 2025. “É muito emblemático que o ‘Memórias de um filho do fogão’ seja lançado em um ano tão significativo, quando as atenções se voltam a Belém, sede da COP-30 e por marcar a retomada do festival idealizado e realizado por Paulo durante anos. 2025 também é especial por tratar-se do centenário de nascimento de dona Anna Maria Martins, nascida em 25 de julho de 1925”.

O título será lançado no domingo, 14, dentro da programação do 15º Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, no Shopping Bosque Grão-Pará. A publicação pode ser adquirida presencialmente durante o lançamento, no Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense e pelo site da Lettera Editora.