Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Megadeth anuncia último álbum e turnê de despedida e pede para fãs não ficarem bravos

Estadão Conteúdo

A banda de thrash metal Megadeth anunciou que vai encerrar as atividades em 2026. O grupo vai lançar seu último álbum de estúdio, ainda sem o nome divulgado, e fará uma turnê mundial de despedida para os fãs.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais e do site oficial do grupo, com um vídeo intitulado "O fim está próximo", com o mascote da banda, Vic Rattlehead, "alter ego" do vocalista e guitarrista Dave Mustaine, falando com a voz modificada.

No site da banda, um recado emocionante de Mustaine explica a decisão: "Há tantos músicos que chegaram ao fim de suas carreiras, seja acidentalmente ou intencionalmente. A maioria deles não consegue sair no auge, e é aí que estou na minha vida agora. Viajei pelo mundo e conquistei milhões e milhões de fãs, e a parte mais difícil de tudo isso é dizer adeus a eles."

"Fizemos muitos amigos ao longo dos anos e espero ver todos vocês em nossa turnê mundial de despedida. Não fiquem bravos, não fiquem tristes, fiquem felizes por todos nós, venham celebrar comigo nestes próximos anos. Juntos, fizemos algo verdadeiramente maravilhoso que provavelmente nunca acontecerá novamente", escreveu.

Mustaine ainda disse que o Megadeth "iniciou um estilo musical e começou uma revolução". "Mudamos o mundo da guitarra e como ela é tocada, e mudamos o mundo. As bandas em que toquei influenciaram o mundo. Eu amo todos vocês por isso. Obrigado por tudo.", finalizou.

O grupo foi formado em 1983 após o guitarrista ser demitido do Metallica, banda da qual ele foi um dos fundadores. Além de Mustaine, o Megadeth é atualmente composto pelo baixista James LoMenzo, o guitarrista Teemu Mäntysaari e o baterista Dirk Verbeuren. A banda já vendeu mais de 50 milhões de discos, além de ter realizado shows em todo o mundo, incluindo dezenas no Brasil.

Além da turnê de despedida, cujas datas ainda não foram anunciadas, Mustaine afirmou que lançará sua segunda autobiografia em 2026. Os detalhes, segundo a banda, serão revelados nos próximos meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

megadeth

álbum

turnê

despedida
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOVIMENTO

Dança em Trânsito traz quatro companhias internacionais e duas nacionais para Belém

O festival internacional de dança contemporânea que tem por objetivo valorizar, promover e democratizar esta expressão artística através do intercâmbio entre artistas e companhias do Brasil e do exterior

14.08.25 10h46

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ANABOLIZANTES'

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

13.08.25 22h08

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

+18

Andressa Urach detalha encontro íntimo com Léo Santana e choca web: 'mexeu com meu útero'

Criadora de conteúdo adulto relembrou suposto envolvimento com o cantor baiano durante entrevista

04.08.25 23h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda