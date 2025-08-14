Megadeth anuncia último álbum e turnê de despedida e pede para fãs não ficarem bravos

A banda de thrash metal Megadeth anunciou que vai encerrar as atividades em 2026. O grupo vai lançar seu último álbum de estúdio, ainda sem o nome divulgado, e fará uma turnê mundial de despedida para os fãs.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais e do site oficial do grupo, com um vídeo intitulado "O fim está próximo", com o mascote da banda, Vic Rattlehead, "alter ego" do vocalista e guitarrista Dave Mustaine, falando com a voz modificada.

No site da banda, um recado emocionante de Mustaine explica a decisão: "Há tantos músicos que chegaram ao fim de suas carreiras, seja acidentalmente ou intencionalmente. A maioria deles não consegue sair no auge, e é aí que estou na minha vida agora. Viajei pelo mundo e conquistei milhões e milhões de fãs, e a parte mais difícil de tudo isso é dizer adeus a eles."

"Fizemos muitos amigos ao longo dos anos e espero ver todos vocês em nossa turnê mundial de despedida. Não fiquem bravos, não fiquem tristes, fiquem felizes por todos nós, venham celebrar comigo nestes próximos anos. Juntos, fizemos algo verdadeiramente maravilhoso que provavelmente nunca acontecerá novamente", escreveu.

Mustaine ainda disse que o Megadeth "iniciou um estilo musical e começou uma revolução". "Mudamos o mundo da guitarra e como ela é tocada, e mudamos o mundo. As bandas em que toquei influenciaram o mundo. Eu amo todos vocês por isso. Obrigado por tudo.", finalizou.

O grupo foi formado em 1983 após o guitarrista ser demitido do Metallica, banda da qual ele foi um dos fundadores. Além de Mustaine, o Megadeth é atualmente composto pelo baixista James LoMenzo, o guitarrista Teemu Mäntysaari e o baterista Dirk Verbeuren. A banda já vendeu mais de 50 milhões de discos, além de ter realizado shows em todo o mundo, incluindo dezenas no Brasil.

Além da turnê de despedida, cujas datas ainda não foram anunciadas, Mustaine afirmou que lançará sua segunda autobiografia em 2026. Os detalhes, segundo a banda, serão revelados nos próximos meses.