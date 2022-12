MC Íra lança videoclipe com críticas sociais e questionamentos sobre a mulher no Rap

A rapper MC Íra lança nesta sexta-feira, 9, o videoclipe "Meu Vulgo". A canção é autoral e apresenta críticas sobre o cenário artístico das mulheres negras e da periferia no rap. A produção musical é feita por Navi Beatz e tem cenas gravadas no Jurunas, bairro onde a cantora mora.

Maíra Mendes Rocha Gomes, 22 anos, é conhecida artisticamente como MC Íra. No clipe visibiliza outras temáticas dentro de sua composição e traz a homoafetividade feminina para a pauta, além de outras questões cotidianas. “É um trabalho onde me reafirmo enquanto artista preta, periférica e nortista, mas também falo das dificuldades que partem disso. Nosso ‘corre’ precisa ser redobrado e, muitas vezes, precisamos procurar outras alternativas para sobreviver e nos manter na música. Em ‘Meu Vulgo’, me afirmo também como mulher que se relaciona com outras mulheres e também falo sobre a ambição de, no final do dia, ter uma geladeira cheia e um lugar confortável para descansar”, revelou.

A música tem produção executiva da Psica Gang e distribuição da Psica, através da Gramo Design Estratégico e da Warner Music Brasil, diz a rapper. Sobre as sonoridades, ela conta que tem um funk mais lento e melodia diferente de seus outros trabalhos. “O Navi se inspirou no funk mais lento, que está cada dia mais ganhando força no hip hop, através de rappers femininas, como Luanna e a Ajuliacosta. E isso casa perfeitamente com a temática que eu abordo na música, pois a letra pede uma melodia mais cantada, totalmente diferente do flow mais ‘agressivo’ que eu já mostrei antes”, pontuou.

“O clipe é gravado no Jurunas, que é onde eu moro. Quis passar no vídeo um ‘rolê’ entre amigos, no bairro, conversas e tal, algo bem comum que acontece por aqui”, complementou a MC.

A artista está ativa desde 2019 como produtora de música e poesia para outros rappers. Já participou de batalhas que ampliaram a cena do rap feminino em Belém. Em 2020 decidiu ser MC e compositor e lançou seu primeiro single, “Flow Vira-Lata”. No ano passado lançou o EP “Opala”, com cinco faixas autorais. O segundo EP,“Dano”, tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2023. Para quem deseja ouvir Íra ao vivo, neste sábado, 10, ela estará no Festival Baixão Pressô, no Music Park e no sábado, 17, no 10º Festival Psica, no Marine Club.

Serviço

Lançamento: videoclipe “Meu Vulgo”, da rapper Íra

Quando: Sexta-feira, 9 de dezembro

Canal do Youtube: Íra Oficial