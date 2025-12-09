Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

MC Guimê anuncia o nascimento da primeira filha, Yarin; saiba o significado do nome

Guimê e Fernanda escolheram um nome pouco comum para a filha. Yarin tem origem hebraica e significa "aquela que entende e ouve"

Estadão Conteúdo
fonte

Yarin é um nome mencionado na Bíblia (@mcguime/@fernanda_stroschein via Instagram / Estadão)

Yarin, primeira filha de MC Guimê e Fernanda Stroschein, nasceu na última segunda-feira, 8, em São Paulo. A novidade foi publicada no Instagram do cantor, que declarou amor à primogênita.

"Hoje anunciamos a chegada da nossa promessa! O amor nunca foi tão real. Seja bem-vinda filha, te amamos mais que tudo", escreveu Guimê, que compartilhou imagens do pós-parto sem revelar o rosto de Yarin.

Nos Stories da rede social, durante a madrugada desta terça, o cantor mostrou que a rotina já começou intensa. "Vida real de pai é essa daqui. Já estou perdendo a primeira noite de sono. Ela já não está deixando ninguém dormir, chora, vem para o colinho do papai", disse ele.

Significado de Yarin

Guimê e Fernanda escolheram um nome pouco comum para a filha. Yarin tem origem hebraica e significa "aquela que entende e ouve."

O nome é uma derivação da palavra "yaira", que remete à luz. Então, Yarin também pode significar "aquele que brilha".

Além disso, Yarin é um nome mencionado na Bíblia. Nas escrituras, ela é uma mulher que procurava água quando encontrou Jesus. Quando retornou à cidade, ela falou sobre o acontecimento e fez com que as pessoas passassem a acreditar em Jesus.

Cultura
