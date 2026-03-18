BBB 26: Milena se afasta de Ana Paula e perde apoio do público

O clima entre Milena e Ana Paula Renault mudou nas últimas 24 horas no BBB 26, após a eliminação de Breno no último Paredão. A relação entre as duas, que até então demonstrava proximidade, passou a apresentar sinais de desgaste dentro da casa. Logo após o resultado, Ana Paula demonstrou incômodo com a postura de aliados.

Milena tentou justificar o comportamento durante o jogo, mas a conversa teve respostas curtas e indicou um distanciamento entre as participantes. “Nem te dei um abraço, porque fiquei tão triste pelo Breno, Ana. Mas você sabe que tô muito feliz”, disse Milena. A resposta da jornalista foi direta: “Ok”. O diálogo seguiu em tom tenso, com questionamentos sobre a reação.

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A situação ganhou novos contornos quando as sisters voltaram a discutir a formação do Paredão. Durante a dinâmica, Breno indicou que priorizava outros participantes, o que abriu margem para que Ana Paula fosse votada dentro do grupo.

Milena defendeu a postura do aliado e afirmou que a decisão fazia parte da estratégia do jogo. Segundo ela, o brother já havia sinalizado suas prioridades anteriormente. Ana Paula, por outro lado, interpretou o movimento como exposição dentro do grupo. Para a participante, a situação indicou falta de proteção por parte dos aliados.

Ao longo do dia, o ambiente entre as duas permaneceu marcado por silêncio e trocas indiretas. Em outro momento, Ana Paula deixou a cama que dividia com Milena, gesto que foi percebido pela sister como um sinal de afastamento. A mudança na convivência chamou a atenção de outros participantes e reforçou a percepção de que a aliança entre as duas foi abalada após o Paredão.

Fora da casa, a movimentação também teve impacto. Milena, que vinha sendo bem avaliada por parte do público, passou a receber críticas e perder seguidores nas redes sociais após o episódio.