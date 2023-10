MC Cabelinho compra cachorro após Bella Campos levar a cachorrinha do ex-casal

MC Cabelinho comprou um novo cãozinho. O funkeiro mostrou o novo membro da família nas redes sociais após "perder à guarda" da cadelinha Zoe para a ex-namorada Bella Campos. Em abril, o cantor deu uma cachorrinha de presente para a atriz e os dois criaram o animal enquanto moravam juntos, na casa de Cabelinho, no Rio de Janeiro (RJ). Porém, logo após a separação, Bella deixou a mansão do cantor e levou Zoe com ela.

Mais de um mês após o término com Bella Campos, e MC Cabelinho segue com a tatuagem que fez com o nome da atriz. O fim do namoro foi anunciado na noite do dia 28 de agosto pela própria Bella Campos após descobrir uma suposta traição dele com a estudante de Direito Duda Mehdef.

Bella Campos também fez uma tatuagem com o nome de batismo de MC Cabelinho, dias antes de terminar o relacionamento com o funkeiro. Em 11 de agosto, ela surgiu nas redes sociais com "Victor Hugo" escrito no braço. A atriz, no entanto, cobriu a tatuagem para um trabalho.