MC Cabelinho anuncia que irá se afastar das redes sociais: 'Cuidar da saúde'

MC Cabelinho anunciou através das suas redes sociais que irá se afastar da internet para cuidar de sua saúde física e mental. O comunicado foi feito através dos stories de seu Instagram, em que o funkeiro esclarece aos fãs que vai se cuidar.

"Agora é hora de tirar um tempo pra mim, cuidar da minha saúde física e mental... Graças a Deus, minha agenda de shows está lotada, mas vou fazer de tudo para me cuidar bastante diante dessa correria. Mantenho vocês informados por aqui com a minha agenda de shows e lançamentos futuros.", disse em parte do comunicado.

Em meio a sucessos como a temporada do programa "TVZ" do Multishow, em que o cantor foi apresentador, e shows em grandes festivais, a vida pessoal do artista também foi bastante movimentada.