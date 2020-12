Mayra Cardi defende Pétala Barreiros: 'Relacionamento abusivo é uma coisa muito séria'

Mayra Cardi não teve receio de afirmar meses atrás ter sido vítima de uma relacionamento abusivo com o ator Arthur Aguiar, pai da sua filha Sophia, de dois anos de idade. Na tarde desta quinta-feira (31), a coach apareceu chorando nas redes sociais ao comentar sobre relacionamento abusivo. Mayra defendeu Pétala Barreiros, que disse ter sido agredida e violentada sexualmente pelo seu ex-marido, o empresário Marcos Araújo.

"Relacionamento abusivo é uma coisa muito séria. Existem níveis de relacionamento abusivo, níveis de relacionamento abusivo psicológicos, físicos, o dela especificamente é todo tipo de relacionamento abusivo que existe", explicou, nos stories do Instagram. A influenciadora, durante o ano inteiro, levantou a bandeira contra qualquer violência física e psicológica e empoderou mulheres a saírem de relacionamentos que não a faziam bem.

"Por isso estou sofrendo tanto, porque imagino o que essa mulher [Pétala] está vivendo com um bebê que acabou de nascer tem 30 dias. Ela não está conseguindo nem viver o puerpério dela. Enfim, eu queria muito que vocês fizessem barulho, que vocês apoiassem para que esse cara que é só dinheiro fosse responsável. Talvez tenha tempo para ele virar gente", completou.

Para a coach, a sociedade, no geral, é machista e muitos homens não foram ensinados a respeitar as mulheres. Mayra ainda mandou um recado direto ao empresário: "A gente não está aqui para te queimar vivo, a gente está aqui para gritar que ainda há tempo de você virar gente, ensinar a seus filhos como é que se pede desculpa e tem vergonha do que fez. Vira gente, dá tempo, ainda esse ano."

"Você tem um longo caminho pela frente. Sempre há tempo para mudar. Mas para mudar a gente precisa primeiro reconhecer o erro. Comece reconhecendo seu erro e pedindo desculpa, desculpa para você mesmo, para os seus filhos, para essa mulher, para essa menina que você destruiu a vida, a dela e a sua”, finalizou.