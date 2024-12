Mauro Cotta retorna a Belém para encontro de gerações do brega com Layse, nesta quarta- feira (18)

A população paraense fã de brega terá uma surpresa especial no Espaço Cultural Apoena, durante a programação “Quartas Tropikais”. A partir das 20h, desta quarta-feira (18), Layse e os Sinceros farão um show especial com um dos cantores mais conhecidos do baile da saudade e da história do brega do Pará. Trata-se de Mauro Cotta, um dos artistas mais conhecidos nos bailes da saudade e na história do brega paraense com as músicas “Minha Amiga”, “Foi Assim”, “Vem Amor”, entre outras.

Mauro Cotta retorna a Belém para participar da homenagem realizada por Layse e Os Sinceros durante a festa que já virou uma tradição do de toda a quarta na casa. Denominada de “Quartas Tropikais”, a festa do Apoena faz uma homenagem aos grandes nomes do brega escolhidos para serem reverenciados por Layse e Os Sinceros durante um mês. Na programação do último mês do ano, o homenageado será Mauro e, pela primeira vez, a voz marcante que será celebrada estará presente no evento e fará parte do show.

“Vai ser incrível ter o Mauro ao vivo pra tocar com a gente. Todo mês a gente homenageia uma pessoa justamente por estarem dentro dessa cultura do baile da saudade. O próprio público já sabe disso. E é uma alegria muito grande ter o homenageado com a gente, é a confirmação de que estamos no caminho certo trabalhando com essa musicalidade que vem do fundo do coração.”, declarou a cantora Layse.

Sobre a ideia de homenagear Mauro Cotta, Layse revelou que ficou surpresa ao saber que teria a presença do cantor durante o evento. “A ideia surgiu porque durante o ano todo a gente fez um especial todo o mês dedicado aos nossos ícones do brega. Quando surgiu a ideia do Mauro, não sabíamos que ele viria. Como temos uma relação mais próxima, ele viu o anúncio do show e ficou muito feliz. Disse que iria aproveitar uma viagem que já tinha programado para estar aqui com a gente. Eu fiquei super feliz porque é a primeira vez que vamos ter o homenageado ao vivo no palco."

Além da apresentação da cantora e compositora, o evento terá a participação do DJ Rony do Guamá e a apresentação completa do baile da saudade que o cantor Mauro Cotta realiza em Macapá com sua banda. “O público pode esperar o Mauro Cotta ao vivo com muita fuleiragem, do jeito que a banda Os Sinceros gosta de tocar o brega pra cima, com a nossa versão, mas bem próxima da original. Então podem esperar um baile da saudade ao vivo e a cores. Vai ser emocionante, com muita música para dançar.”, finalizou a baterista da banda Os Sinceros.

Layse destaca a importância de manter o brega nos bares de Belém e a importância de manter a conexão com os ídolos que estão cada vez mais próximos do público. Mauro Cotta também irá se apresentar na quinta-feira (19), na Cervejaria Cabôca, a partir das 20h. A presença de Layse e a banda Os Sinceros está confirmada, assim como a do DJ Rony do Guamá.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)