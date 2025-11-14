Matheus é o eliminado da vez em 'A Fazenda 17'; Galisteu explica motivo da saída do peão

Matheus Martins foi o eliminado da vez na última quinta-feira (13), em A Fazenda 17. O peão foi um dos infiltrados, junto de Carol Lekker, e teve sua permanência estendida no início do programa após pedidos do público. Ele disputou a Roça contra Toninho Tornado e Carol, depois de Saory ganhar a Prova do Fazendeiro, que lhe concede a saída da berlinda, a delegação de tarefas para o trato dos animais e a indicação de um peão na próxima eliminação.

VEJA MAIS

No discurso de eliminação, Adriane Galisteu alfinetou a maneira em que alguns participantes enfrentam o reality: "É muito assunto pipocando para vocês ficarem batendo na mesma tecla. Águas passadas não movem moinhos. Quem se entende como bom jogador sabe que o jogo precisa fluir."

Por fim, no discurso de Matheus, ela explicou que esse era o motivo pelo qual ele poderia sair: "Quando a Saory não te salvou naquele Resta Um, seu jogo virou ... Mesmo assim, você não conseguiu se desvencilhar das coisas que aconteceram no começo do 'game'."

Enquete do Estadão apontou saída de Matheus

Por meio de uma enquete realizada na quinta-feira, o público do Estadão previu a eliminação de Matheus Martins nesta Roça. Com 49% dos votos para sair, eles despontou em primeiro lugar. Em segundo ficou Carol, com 42%, deixando a possível eliminação de Toninho com apenas 9% dos votos para sair.