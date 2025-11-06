'A Fazenda 17': Quem vai sair do reality? Ray, Yoná e Tamires estão na Roça

Nesta quinta-feira, 6, será decidida a Roça da semana em A Fazenda 17. A eliminação está acirrada com Yoná Sousa, Tamires Assis e Rayane Figliuzzi na berlinda, que protagonizaram diversas discussões durante o programa.

Veja como foi a formação da Roça

A saída de Wallas Arrais da eliminação, após ganhar a Prova do Fazendeiro, concretizou uma Roça formada apenas por peoas. É importante lembrar que o voto do reality é para quem você deseja que fique.

Quem está na Roça?

Rayane

Rayane, de 28 anos, é a atual namorada do cantor Belo. Ela é dona de uma marca de moda praia, de um centro estético e de uma empresa de bronzeamento artificial, mas ficou conhecida por um escândalo de 2022, em que esteve envolvida em uma investigação por estelionato.

Procurada pelo Ministério Público de Santa Catarina por fazer parte de uma quadrilha de estelionatários conhecida como "Família Errejota", ela cumpriu prisão domiciliar em Areal.

Quem é Rayane Figliuzzi, namorada de Belo e participante de 'A Fazenda 17'?

Por que ela está na Roça? Rayane foi indicada diretamente para a berlinda pelo até então Fazendeiro, Toninho Tornado. Ela também foi vetada da Prova, que possibilitaria sua saída da eliminação.

Tamires

Tamires tem 34 anos e é a atual Cunhã-Poranga do Boi Garanhão. Ela ficou conhecida após ter um breve relacionamento com o ex-BBB Davi Brito, que acabou em medida protetiva após ela ter sido ameaçada com uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo.

Quem é Tamires Assis, participante de 'A Fazenda 17'?

Por que ela está na Roça? Após Wallas ganhar a Prova de Fogo, ele repassou o poder branco para Matheus. O peão, em posse do poder, deveria escolher dois participantes para serem escolhidos pelos outros jogadores na formação da berlinda. Ele escolheu Carol Lekker e Tamires, com Tamires sendo a mais votada e, em seguida, compondo a Roça.

Yoná

Yoná, de 52 anos, ficou conhecida por integra o reality Ilhados com a Sogra, da Netflix. Lá, protagonizou discussões com o filho Antony e a nora Ana Paula, motivo pelo qual ganhou reconhecimento. Após sua saída do programa, ela começou a trabalhar como influenciadora nas redes sociais.

Quem é Yoná Sousa, participante de 'A Fazenda 17'

Por que ela está na Roça? Yoná foi a mais votada pelos peões, com 11 votos no total.