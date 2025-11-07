Yoná é elimada de 'A Fazenda 17'

Na noite dessa quinta-feira, 6, mais uma peoa se despediu de A Fazenda 17. Na sétima Roça da edição, Yoná Sousa, Tamires Assis e Rayane Figliuzzi disputaram a preferência do público para seguir no reality show.

Com 31,55% dos votos para ficar, Yoná levou a pior e foi eliminada do programa. Antes de anunciar o resultado, Adriane Galisteu discursou: "No confinamento, muitos concorrentes viram aliados. Vocês se unem em grupos e esquecem que só um vai ganhar. Quem segue o grupo abre mão da personalidade".

A apresentadora também falou sobre cada uma das roceiras e declarou para Yoná: "Ninguém é tão fiel à própria personalidade como você. Você se coloca em primeiro lugar e não tem medo de mudar de rota. Ninguém pode dizer que você não está jogando".

Para anunciar a eliminação, Galisteu disse gostar das três peoas e entender a importância de cada uma no jogo. "Mas dessa vez, quem ganhou essa chance incrível do público tem que aproveitar. Joga, se joga, vai com fé e com força. Sobe lá, Ray, vai com tudo garota", declarou a apresentadora.

Logo após a eliminação, a agora ex-peoa seguiu para a Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, onde pôde rever e comentar alguns momentos de sua trajetória no jogo.