Mateus Solano dá tapa em celular de fã que gravava sua apresentação no teatro

O ator Mateus Solano se apresentava com o seu monólogo O Figurante, quando notou que uma pessoa sentada na primeira fila do teatro o filmava com um celular. Sem interromper a cena, o ator deu um tapa no celular e o derrubou no chão. O episódio aconteceu na última terça-feira, 14, em Santa Rosa, cidade do interior do Rio Grande do Sul.

O vídeo foi postado nas redes sociais e logo viralizou; dividindo opiniões entre aqueles que apoiaram o ator, já que é comum pedir que não usem o celular e que não gravem as cenas, e aqueles que o criticaram por lançar mão de uma "comunicação violenta".

O Estadão procurou a assessoria do ator, mas até o momento da publicação desta reportagem não obteve resposta.

Em O Figurante, Mateus Solano interpreta Augusto, um figurante que busca seu lugar no mundo e acaba diante de dilemas sobre existência, identidade e propósito.

Com direção de Miguel Thiré e dramaturgia criada por Mateus, Miguel e Isabel Teixeira, O Figurante já levou mais de 50 mil pessoas ao teatro e está excursionando pelo Brasil. Nesta sexta-feira, 17, ele se apresenta em Caxias do Sul e, no sábado, 18, em Gravataí, ambas no Rio Grande do Sul.